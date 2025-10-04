　
社會焦點

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導 

花蓮縣馬太鞍溪溢流後，大批鏟子超人湧入光復車站協助救災，今（4）日起連續三天的中秋連假，樂天桃猿推進隊長籃籃（籃靖玟）與教練林國裕、球員李家明、邱鑫今也挺進災區，變身「鏟子超人」協助挖水溝清除淤泥。只見籃籃一點都不怕髒，拿著鏟子宛如忍者龜般，就跳進水溝裡，奮力挖出淤泥，努力為災區盡一份力。

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲籃籃素顏衝花蓮當「鏟子超人」，鑽水溝挖淤泥挖到剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃與教練林國裕、球員李家明、邱鑫今挺進災區，協助清理作業。（圖／翻攝籃籃ig）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

籃籃綁著雙馬尾辮，頂著素顏，與教練林國裕、球員李家明、邱鑫挺進災區，一早從台北衝花蓮光復協助災後清理工作，她也在IG動態發文「4小時300公里的距離，繼續努力！」

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥挖到剩一顆頭（圖/記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥挖到剩一顆頭（圖/記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

籃籃今天下午前往林森路一帶、光復國中前協助水溝清淤，只見她一點也不怕髒，拿著鏟子宛如忍者龜般，迅速跳進水溝裡，不斷奮力從水溝挖出淤泥，努力為災區盡一份力。事實上，一同前來的球員邱鑫就是花蓮光復太巴塱人，籃籃也直呼這次是「來挖邱鑫家」。

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼國軍弟兄辛苦了一天，看到籃籃嗨爆。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼籃籃也來了！素顏衝花蓮當「鏟子超人」　鑽水溝挖淤泥剩一顆頭。（圖／記者陳宏瑞攝）

支援救災辛苦一天的國軍弟兄看見籃籃後，興奮度爆表，瘋狂歡呼。籃籃則笑說「他們原本還沒認出我，因為我素顏，看了10秒才認出來」。籃籃也大方跟國軍弟兄們合照留念，被狂讚「籃籃太棒了！太感動！」

10/03 全台詐欺最新數據

逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝

【這一幕讓人熱淚】43砲國軍超人救災歸來 民眾夾道揮國旗高喊辛苦了

顧及花蓮救災　國民黨主席選舉政見會「8場縮減至北中南3場」

顧及花蓮救災　國民黨主席選舉政見會「8場縮減至北中南3場」

國民黨主席選舉競爭越演越熱，原國民黨中央將在明（5日）舉辦電視政見會，以及8場地方政見說明會，但因花蓮災情嚴重，國民黨秘書長黃健庭今（4日）下午邀集各候選人召開緊急協調會議，研議是否取消。經過1個半小時的討論後，黃健庭表示，最終將採取折衷方案，將把原來8場縮減為3場，可以適度回應黨員的期待，也可以讓更多關注回到花蓮救災上。

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

爬11公尺高山喘不過氣楊繡惠引發呼吸困難

爬11公尺高山喘不過氣楊繡惠引發呼吸困難

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

鏟子超人車上多了「狗狗伴手禮」

籃籃花蓮光復花蓮救災

