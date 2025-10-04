俄無人機襲擊烏克蘭　法國攝影記者殉職

▲法國記者拉利坎（Antoni Lallican）。（圖／翻攝IG／hanslucas.photo）

記者葉國吏／綜合報導

法國記者拉利坎（Antoni Lallican）在烏克蘭東部頓巴斯執行採訪任務時，不幸遭俄羅斯無人機襲擊身亡，消息震驚國際媒體圈。事件也導致同場的烏克蘭記者伊凡成柯（Georgiy Ivanchenko）受傷。歐洲記者聯盟（EFJ）與國際記者聯盟（IFJ）譴責此事為「戰爭罪行」，呼籲國際展開調查。

根據烏克蘭官方與第4裝甲旅的說法，事發地點位於頓內茨克（Donetsk）附近的德魯日基夫卡（Druzhkivka），距離前線約20公里。拉利坎與伊凡成柯當時隨軍採訪，並身著防護裝備且明顯標示「媒體」字樣。然而，俄方無人機仍對他們發動襲擊。烏克蘭第4裝甲旅在社群媒體上指出，這是一場針對記者的敵意攻擊。

拉利坎的死訊已獲得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）證實。馬克宏表示，拉利坎是俄羅斯無人機襲擊的受害者，並對其家屬致以深切哀悼。現年37歲的拉利坎，曾長期在巴黎工作，作品刊登於法國《世界報》（Le Monde）等多家知名媒體，是媒體圈備受尊敬的攝影記者。

歐洲和國際記者聯盟指出，這是烏克蘭境內首例記者死於無人機襲擊事件，並強調此行為違反國際法。截至目前，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有至少17名記者遇害，包括法新社攝影記者索丁（Arman Soldin）在2023年死於火箭彈攻擊。國際社會正呼籲加速調查事件真相。