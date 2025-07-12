撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

▲民進黨立委陳培瑜遺憾在野黨不支持撥補台電。（資料照／記者詹詠淇攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨（11日）院會通過國民黨團提出的特別條例版本《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中，撥補台電1000億的部分，確定遭到刪除。對此，民進黨立委陳培瑜表示，目前全世界的電價都在上漲，不是因為錯誤的能源政策，而是因為烏俄戰爭，造成能源進口價格上漲，她很遺憾，台電終究沒能獲得在野黨的支持。

陳培瑜提到，昨天立法院三讀通過的特別預算條例，是國民黨「不支持撥補台電」的版本，她透露，連民眾黨立委張啓楷在協商千億撥補時，也很愛說是因為「錯誤的能源政策」。

不過，陳培瑜強調，事實上，目前全世界的電價都在上漲，並不是因為錯誤的能源政策，而是因為烏俄戰爭，造成能源進口價格上漲，這件事，是全世界民主國家都在承擔的。

陳培瑜指出，這幾年來，因為烏俄戰爭導致燃料價格暴漲，全世界都遭殃，台電則一直自行吸收成本，但藍白拒絕支持台電，拒絕撥補1000億元，還瞧不起新的能源政策，不在意能源轉型。

至於烏俄戰爭對電業的影響有多大？陳培瑜點出，世界各國都漲電價，法國的工業電價漲幅曾高達139%，韓國工業電價累積也漲了106%，此外，各國電力公司都虧損，韓國電力虧損7500億元，法國EDF虧損5700億元。

陳培瑜進一步點出，各國政府也都有補貼電價的措施，法國政府補貼7000億元、日本補貼超過8000億元。她強調，國內八大工商團體也在今年5月發表聲明，呼籲朝野支持1000億元撥補台電。

陳培瑜表示，其實大家都知道，撐住台電，就是穩定電價，共同支持才能照顧民生、撐住產業，但很遺憾的是台電終究沒能獲得在野黨的支持，所有第一線基層員工的努力都被抹殺了。