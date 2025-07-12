　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委陳培瑜遺憾在野黨不支持撥補台電。（資料照／記者詹詠淇攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨（11日）院會通過國民黨團提出的特別條例版本《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中，撥補台電1000億的部分，確定遭到刪除。對此，民進黨立委陳培瑜表示，目前全世界的電價都在上漲，不是因為錯誤的能源政策，而是因為烏俄戰爭，造成能源進口價格上漲，她很遺憾，台電終究沒能獲得在野黨的支持。

陳培瑜提到，昨天立法院三讀通過的特別預算條例，是國民黨「不支持撥補台電」的版本，她透露，連民眾黨立委張啓楷在協商千億撥補時，也很愛說是因為「錯誤的能源政策」。

不過，陳培瑜強調，事實上，目前全世界的電價都在上漲，並不是因為錯誤的能源政策，而是因為烏俄戰爭，造成能源進口價格上漲，這件事，是全世界民主國家都在承擔的。

陳培瑜指出，這幾年來，因為烏俄戰爭導致燃料價格暴漲，全世界都遭殃，台電則一直自行吸收成本，但藍白拒絕支持台電，拒絕撥補1000億元，還瞧不起新的能源政策，不在意能源轉型。

至於烏俄戰爭對電業的影響有多大？陳培瑜點出，世界各國都漲電價，法國的工業電價漲幅曾高達139%，韓國工業電價累積也漲了106%，此外，各國電力公司都虧損，韓國電力虧損7500億元，法國EDF虧損5700億元。

陳培瑜進一步點出，各國政府也都有補貼電價的措施，法國政府補貼7000億元、日本補貼超過8000億元。她強調，國內八大工商團體也在今年5月發表聲明，呼籲朝野支持1000億元撥補台電。

陳培瑜表示，其實大家都知道，撐住台電，就是穩定電價，共同支持才能照顧民生、撐住產業，但很遺憾的是台電終究沒能獲得在野黨的支持，所有第一線基層員工的努力都被抹殺了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家樂福、超市Mia C’bon宣布　即起暫停街口支付
普發1萬「可能看得到吃不到！」　他推測國民黨盤算
快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強
《驚奇4超人》男星死因公開！　法醫報告曝
蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　喊：每票都很正

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營樂觀罷免僅3人危險「連葉元之都穩」　蘇巧慧：放消息鞏固信心

撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

影／我們不同意！蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　齊喊：每票都很正

轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

蔣萬安合體賴士葆騎車　兩人穿「我不同意」T-shirt要開賣了

普發現金救大罷免？　蔣萬安指完全兩回事：政府盡快發放

刺深漢光41號演習！大陸海警船「關訊號」詭異侵擾東沙

羅明才數1萬現金熱議　他：金瓶梅裡的西門慶也拿銀子羞辱武大郎

藍委嗆台電救災照情勒千億撥補　綠委：要馬兒好又要馬兒不吃草

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【公開處刑】壽星I人在餐廳慶生　店員情緒價值給好給滿XD

藍營樂觀罷免僅3人危險「連葉元之都穩」　蘇巧慧：放消息鞏固信心

撥補台電千億遭藍白封殺　綠委嘆：烏俄戰爭下各國電業都虧損

影／我們不同意！蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　齊喊：每票都很正

轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

蔣萬安合體賴士葆騎車　兩人穿「我不同意」T-shirt要開賣了

普發現金救大罷免？　蔣萬安指完全兩回事：政府盡快發放

刺深漢光41號演習！大陸海警船「關訊號」詭異侵擾東沙

羅明才數1萬現金熱議　他：金瓶梅裡的西門慶也拿銀子羞辱武大郎

藍委嗆台電救災照情勒千億撥補　綠委：要馬兒好又要馬兒不吃草

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

快訊／13:38東南部海域規模4地震　最大震度2級

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

宋慧喬「狼尾新髮型」帥炸！43歲真面目全被拍 震撼46萬人

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

瓶蓋噴射眼睛「2人視力永久受損」！　沃爾瑪急召回85萬個保溫瓶

姊弟戀成功！101跨年「火辣床戰」　連晨翔羞談劉品言：我們互補

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

遭蔡康永逼問：有談戀愛嗎？　阿信無預警鬆口「認愛」…對象曝光

家樂福、超市Mia C’bon即起暫停街口支付　業者：有恢復會公告

大谷翔平轟本季第32彈仍難救主　道奇陷入8年來最慘7連敗

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

政治熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

藍營救罷免普發現金　律師：領1萬倒虧3萬

沈伯洋：普發現金是在野黨癱瘓台灣3招

台灣關稅有結果　鄭麗君今清晨回台

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

國民黨發1萬　黨政人士：與10萬台電人為敵

普發一萬財源哪來？　綠黨團曝歲計賸餘數：就是舉債

徐巧芯：普發1萬台電基層才有實際收穫

普發一萬元三讀通過！　傅崐萁：遺憾這麼好的事民進黨全反對

普發一萬現金三讀通過！　王鴻薇：還錢於民2.0國民黨做到了

災民要求國軍清理家園遭賴清德回絕？　總統府駁：惡意扭曲

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

立院刪撥補台電千億　行政院：舉債普發1萬將債留子孫實屬不當

更多熱門

相關新聞

普發1萬元！他推測國民黨的盤算

普發1萬元！他推測國民黨的盤算

立法院會11日藍綠白表決，最後通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼，改2300億普發現金1萬元。媒體人黃揚明在臉書上分享看法，推測「國民黨的盤算」，同時也說，若真的發1萬元，他會捐給公益團體。

轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

轟藍營「普發一萬」要人民乖乖聽話　綠委：挽救大罷免的騙票手段

藍委嗆台電救災照情勒千億撥補

藍委嗆台電救災照情勒千億撥補

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

藍委數鈔「普發一萬是10個一千」　林亮君轟：擺出一副施捨的態度

比起朱立倫藍委更希望他站台？　黃國昌：見縫插針的話不用再說

比起朱立倫藍委更希望他站台？　黃國昌：見縫插針的話不用再說

關鍵字：

烏俄戰爭陳培瑜國民黨民進黨能源政策台電電價

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

投資老手除了買神山還布局這4檔

神戶冰窖開箱20噸冰塊融化　全場驚呆

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面