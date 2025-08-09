　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

▲▼烏克蘭國會議員克尼茨基（左）等人參訪台中，副市長鄭照新盼結束戰爭，台中支援重建。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼烏克蘭國會議員克尼茨基（左）等人參訪台中，副市長鄭照新盼早日結束戰爭。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

烏克蘭國會跨黨派議員克尼茨基一行訪問團昨（8）日拜會台中市政府，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕接待，鄭祈願烏俄戰爭早日結束，讓烏克蘭人民免於災難，正值美國公布台灣20%對等關稅，包括工具機等相關產業正面臨出口壓力，市府可結合台中九大工業的綜合製造能量，成為支援烏克蘭戰後重建的重要產業基地，讓台中產業鏈走向全球，共同迎向復甦與繁榮。

鄭照新表示，台中過去有921地震重建的經驗，且曾經協助花蓮、南投、嘉義，以及土耳其等地賑災，深具韌性與責任感，是一個善於恢復繁榮、生產力的城市。這次則是為烏克蘭與台中產業搭起重建合作的橋樑，期盼為兩地經濟發展注入新動能，讓產業及國家都能復甦繁榮。

▲▼烏克蘭國會議員克尼茨基（左）等人參訪台中，副市長鄭照新盼結束戰爭，台中支援重建。（圖／台中市政府提供，下同）

鄭指出，台灣7成精密機械、工具機及其零組件廠均在中部設廠，台中也匯聚光電、半導體、電子零組件等高科技產業，在相關領域發展卓越，從材料、精密機械零組件至自動化系統，工具母機擴及相關應用廠商，產業上下游供應鏈完整。而台灣對烏克蘭出口以資通訊、工具機及金屬加工業產品為主，雙方互動基礎深厚。

經發局說明，此次拜會行程，特別邀請台中產業共同交流，包含台中市總工業會、精密機械科技創新園區廠商協進會、豐洲科技工業園區廠商協進會、太平產業園區廠商協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會等，除促進烏克蘭國會議員瞭解精密機械及工具機產業發展概況，同時協助產業爭取未來烏克蘭重建的合作機會。

▲▼烏克蘭國會議員克尼茨基（左）等人參訪台中，副市長鄭照新盼結束戰爭，台中支援重建。（圖／台中市政府提供，下同）

克尼茨基議員表示，台中市政府如同烏克蘭議員，也許人數不一定非常多，卻有非常強的動能，相信這不會是最後一次造訪台灣，未來會再次造訪台灣，有更長遠的合作。

更多新聞
關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將於8月15日在美國阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談，外界預料雙方將針對烏克蘭戰爭進行談判。值得注意的是，川普稍早曾暗示，烏俄和平協議恐涉及「領土交換」，引發各界關注。

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

川普、普丁8/15會面　停火內容涉領土交換

俄綁架兒童目錄曝光　烏克蘭孩子任人挑

俄綁架兒童目錄曝光　烏克蘭孩子任人挑

美提停戰方案「對普丁很有利」？

美提停戰方案「對普丁很有利」？

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

8／8最後通牒有彈性？　川普：取決於普丁

