烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

▲▼烏克蘭國會議員克尼茨基（左）等人參訪台中，副市長鄭照新盼早日結束戰爭。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

烏克蘭國會跨黨派議員克尼茨基一行訪問團昨（8）日拜會台中市政府，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕接待，鄭祈願烏俄戰爭早日結束，讓烏克蘭人民免於災難，正值美國公布台灣20%對等關稅，包括工具機等相關產業正面臨出口壓力，市府可結合台中九大工業的綜合製造能量，成為支援烏克蘭戰後重建的重要產業基地，讓台中產業鏈走向全球，共同迎向復甦與繁榮。

鄭照新表示，台中過去有921地震重建的經驗，且曾經協助花蓮、南投、嘉義，以及土耳其等地賑災，深具韌性與責任感，是一個善於恢復繁榮、生產力的城市。這次則是為烏克蘭與台中產業搭起重建合作的橋樑，期盼為兩地經濟發展注入新動能，讓產業及國家都能復甦繁榮。

鄭指出，台灣7成精密機械、工具機及其零組件廠均在中部設廠，台中也匯聚光電、半導體、電子零組件等高科技產業，在相關領域發展卓越，從材料、精密機械零組件至自動化系統，工具母機擴及相關應用廠商，產業上下游供應鏈完整。而台灣對烏克蘭出口以資通訊、工具機及金屬加工業產品為主，雙方互動基礎深厚。

經發局說明，此次拜會行程，特別邀請台中產業共同交流，包含台中市總工業會、精密機械科技創新園區廠商協進會、豐洲科技工業園區廠商協進會、太平產業園區廠商協進會、台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會等，除促進烏克蘭國會議員瞭解精密機械及工具機產業發展概況，同時協助產業爭取未來烏克蘭重建的合作機會。

克尼茨基議員表示，台中市政府如同烏克蘭議員，也許人數不一定非常多，卻有非常強的動能，相信這不會是最後一次造訪台灣，未來會再次造訪台灣，有更長遠的合作。