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600名中國人員傳擬「赴俄受訓」　學習應對西方武器

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲解放軍閱兵典禮。（資料照／路透社）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）消息人士透露，中國今年擬派多達600名軍事人員赴俄受訓，學習如何應對西方武器，培訓內容包括砲兵、工兵、防空、戰車操作等領域。對此，中國外交部沒有正面回應。

《基輔郵報》24日引述GUR消息人士說法指出，莫斯科訓練中國軍事人員，是為了使其學習俄方在烏克蘭的作戰經驗，反映克里姆林宮與北京站在同一陣線，有意共同抗衡西方。但報導並未說明，中方人員是否也將投入戰場，或者只是軍事交流性質。

在26日的記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆未正面回應，僅表示「我沒有這方面的信息。」但他強調，中國在烏克蘭問題上「始終勸和促談」，嚴格管控軍民物資出口，「從未向交戰方提供武器」。

儘管北京否認對俄提供直接軍援，烏克蘭4月卻俘虜2名為俄作戰的中國籍人士，但他們皆宣稱自願參戰，與解放軍無關。烏克蘭外交部曾經試圖與北京交涉，始終未獲正面回應。

《彭博》也報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月指出，中國雖已暫停對烏克蘭等歐洲國家出口無人機，卻持續提供俄方需求。他4月也引述情報透露，中國在俄羅斯境內參與火藥與砲彈等物資生產，因此對3間中國企業實施制裁。

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