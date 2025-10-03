　
地方 地方焦點

南投去年家暴受害者逾3000　縣府辦理家暴防治暨台灣女孩日宣導

▲南投縣政府月前辦理家庭暴力防治暨台灣女孩日宣導活動，副縣長王瑞德表揚有功團體及人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府月前辦理家庭暴力防治暨台灣女孩日宣導活動，副縣長王瑞德表揚有功團體及人員。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府統計，113年遭遇家庭暴力問題者達3139人，女性受暴情形仍嚴峻；縣府與勵馨基金會月前舉辦「馨光家年華920愛家不暴力」暨10月11日「台灣女孩日」宣導活動，希望推廣性別平等與友善社會氛圍，打破暴力與性別歧視循環，共同建構安全、平等、充滿希望的社會。

本次活動於9月20日在名間親子生態園區登場，並由副縣長王瑞德表揚防治家暴有功的個人及團體，包括佑民醫院、勵馨社會福利事業基金會—南投分事務所、南投市營南社區發展協會獲團體獎，個人部分包含潘益修、吳麗芳、林昌億、黃志龍、曾椒花、王雅甄、張凱翔、陳彣苓、林鈺芳、梁貽婷等人，名間鄉長陳翰立也到場參加。

▲南投縣政府月前辦理家庭暴力防治暨台灣女孩日宣導活動，副縣長王瑞德表揚有功團體及人員。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，該縣家暴防治在縣府及勵馨基金會等單位努力下，已看到一些成果，但在近兩年家庭暴力案件中，親密關係暴力占比仍達4成、8成受害者為女性；縣府希望透過宣導，讓大眾重視並保護弱勢女性，並表揚優良團體及個人，促使各單位攜手合作，讓每位女性在完善保護網下，得到應有的照護。

本次活動也安排趣味闖關、有獎徵答遊戲、台灣女孩日互動展覽，讓民眾了解家庭暴力的影響、預防與求助管道，同時看見受暴者重建自立的歷程，體會每個人都是防暴力量的一份子，深化性別平等意識。

10/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

隨機砍人第一視角！女童來不及跑遭「1刀刺胸」　師生尖叫逃命

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南投去年家暴受害者逾3000　縣府辦理家暴防治暨台灣女孩日宣導

家庭暴力防治台灣女孩日

