嘉義縣民雄分局社區治安會議 　強化居民安全意識

▲▼ 嘉義縣民雄鄉安和村治安會議，警民凝聚共識守護鄉里 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為凝聚社區共識、提升居民安全意識，嘉義縣警察局民雄分局於16日晚間在新港鄉安和村舉辦114年第3季社區治安會議，會場聚集地方民意代表、村里幹部及多名熱心鄉親，場面熱烈。會議由轄區副分局長林乙皓主持，並邀集多個單位到場說明最新治安趨勢，現場交流踴躍，展現警民攜手守護家園的決心。





在交通安全方面，警方特別播放實際事故影片，藉由實例加深民眾印象，提醒駕駛人行經路口務必遵守「慢、看、停」三原則；尤其在遇到有停讓標誌的路口，應完全停車再起步。同時呼籲行人應走斑馬線或人行穿越道，並避免邊走邊滑手機，以免發生危險。此外，警方也提醒居民要注意大型車的「內輪差」死角，避免因誤判車身轉動範圍而釀成事故。根據交通局統計，高齡長者在清晨與午後時段特別容易發生事故，警方建議年長者可穿著亮色衣物，例如白色、黃色或綠色，以增加能見度，保障自身安全。



詐騙防治也是此次重點之一。警方分享了近期查獲的一起案例，一名70多歲長者因陷入「愛情交友詐騙」，誤成詐欺車手，替詐團收取贓款，最後不僅受害還成了加害人。警方強調，詐騙手法環環相扣，從假冒檢警、猜猜我是誰到投資詐騙都在持續變形，甚至利用「噓寒問暖」的方式長期培養感情，待時機成熟才詐財。警方提醒民眾，若接到可疑電話或被要求交付提款卡、印章，一定要撥打165反詐騙專線或就近派出所查證，避免掉入陷阱。



婦幼與家庭安全議題同樣備受關注。隨著網路交友與社群平台盛行，不僅青少年容易遭遇「視訊裸聊」威脅勒索，中壯年男性也逐漸成為受害對象。警方指出，近來不少50至60歲單身男性被假交友對象誘騙拍攝不雅畫面，隨後遭恐嚇匯款，提醒民眾務必提高警覺。家庭暴力防治方面，警方再次強調暴力並不限於肢體攻擊，精神壓迫與言語辱罵同樣屬於暴力行為，若遭遇相關困境，可撥打113或110尋求協助，警方也將在保護令核發的空窗期內，全力協助被害人，提供即時協助與保護，緊急時逕向法院聲請羈押，以確保被害人當下人身安全。



整場會議中，與會民眾不僅提出對地方治安、交通的疑問，警方也一一回應並記錄，現場互動熱絡。副分局長最後表示，社區治安會議不僅是傾聽與回應的平台，更是警民共同守護安全的重要契機，期盼透過防詐、防交通事故、防家庭暴力等多元宣導，讓每位居民都能在安心、和諧的環境中生活。