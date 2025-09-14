　
地方 地方焦點

嘉義大林社區治安會議　警民攜手建立安全社區

▲嘉義大林警舉辦社區治安會議，多元宣導治安、交通政策提升居民警覺共築安全宜居社區】 。（圖／民雄分局提供）

▲嘉義大林警舉辦社區治安會議，多元宣導治安、交通政策提升居民警覺共築安全宜居社區】 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局溝背派出所在大林鎮溝背社區活動中心召開114年第3季社區治安會議，由副分局長林乙皓、溝背所所長蔡易廷及溝背里里長江春源共同主持，會議邀請大林鎮長許有疆、嘉義縣議會議員江志明等人蒞臨指導。

▲▼ 【大林警舉辦社區治安會議 巡守隊獲肯定展現守護決心 多元宣導治安、交通政策提升居民警覺共築安全宜居社區】 。（圖／民雄分局提供）

與會來賓特別對於本次辦理治安會議的溝背社區及巡守隊給予高度肯定與讚賞，感謝隊員們在夜間仍持續於村內偏僻路段巡邏，不僅保護居民安全，也有效嚇阻竊盜案件的發生，展現出民力與警力合作維護治安的決心。

在交通安全宣導方面，警方針對轄區內高肇事路段進行分析，並統計常見事故原因。會中提醒民眾，行人穿越道路時務必使用斑馬線或人行穿越道，駕駛人行經有停讓標誌的路口時則應確實停車再起步，另在遇到大型車時需特別注意「內輪差」死角，避免危險。同時提醒居民行經產業道路或交會路口務必要放慢速度，注意左右來車；而在清晨、傍晚或夜間外出時，建議穿著亮色衣物或反光裝備，以提升能見度，確保交通安全。

▲▼ 【大林警舉辦社區治安會議 巡守隊獲肯定展現守護決心 多元宣導治安、交通政策提升居民警覺共築安全宜居社區】 。（圖／民雄分局提供）

防詐部分，警方特別針對轄區內年長者較易受騙的詐騙手法，進行宣導。首先是假冒健保署或檢警單位，謊稱民眾健保卡遭盜用，進而誘使被害人交出提款卡、印章或帳戶，甚至以「偵查不公開」為由阻止其對外求助。警方再次強調，任何檢警單位均不會保管民眾財務，更不會請民眾匯款等行為，呼籲切勿受騙上當。

其次是近期較廣泛討論「普發一萬元」的詐騙模式，詐騙集團透過簡訊附上不明連結，引誘民眾填寫個資或上交提款卡，實則是詐騙集團的陷阱。最後，警方提醒民眾切勿輕信「猜猜我是誰？」等老梗詐騙，雖然手法簡單，卻仍有不少長者上當。警方呼籲，對於來路不明的電話與簡訊應冷靜查證，避免誤陷圈套。

婦幼安全方面，警方特別點出因網路與社群媒體盛行，不少青少年在交友過程中，容易遭詐騙集團以話術誘導進行視訊裸聊或拍攝不雅影像，隨後以散布影片作為威脅，勒索高額金錢。故警方提醒家長應多留意孩子的交友情況與上網習慣，避免孩子成為被害對象。

▲▼ 【大林警舉辦社區治安會議 巡守隊獲肯定展現守護決心 多元宣導治安、交通政策提升居民警覺共築安全宜居社區】 。（圖／民雄分局提供）

在家庭暴力防治方面，會議中也進一步宣導，家庭暴力不僅限於夫妻或家人之間，男女朋友或同性伴侶間同樣可能發生，且暴力形式不限於肢體傷害，言語辱罵與精神壓迫也屬於暴力範疇。警方提醒民眾，如遭遇相關困境，應立即撥打 113 或 110 尋求協助。若申請保護令後擔心遭報復的情況，警方亦將全力協助被害人，緊急時逕向法院聲請羈押，以確保被害人當下人身安全。

本次會議內容多元且深入，從防竊、防詐、交通安全、婦幼保護到家庭暴力防治均有完整涵蓋，期盼透過多面向的宣導，讓居民提升警覺與自我防護能力，共同打造安全、和諧的生活環境。

