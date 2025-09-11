網疑「洗碗機害蟑螂變多？」　專家解答：正確使用是防蟑利器

▲善用洗碗機能協助杜絕蟑螂滋生的環境。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡至欣／綜合報導

近期有日媒報導指出「美洲蟑螂」快速攻占東日本都心區域，專家認為可能與溫水洗碗機普及有關，讓不少台灣民眾擔憂「洗碗機害蟑螂變多？」對此，家電達人486先生解答：正確安裝並養成良好使用習慣，洗碗機反而能成為居家「防蟑利器」。

486先生分析，日媒所描述的現象，應與當地都市大樓結構、地下排水設計有關，問題根源並非洗碗機本身。蟑螂要大量繁殖，必須同時具備「高溫、潮濕、食物來源」三大要素，而洗碗機的運作原理，其實能從根本上阻斷蟑螂的生存條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，使用洗碗機後，飯後碗盤不再堆在水槽裡，能避免食物殘渣與油汙、直接斷絕蟑螂食物來源；加上高溫清洗與烘乾功能，不僅徹底清除碗盤水氣，還能抑制細菌滋生、保持潔淨，讓潮濕環境無處可尋，蟑螂難以棲息。

他也提醒，想讓洗碗機發揮最大價值，正確使用與保養不可馬虎。濾網要定期清理，避免食物殘渣堆積發臭；排水管與排水孔必須緊密連接，避免成為蟑螂「偷渡通道」。同時，建議每隔一段時間使用專用清潔劑清潔機體內部，以維持最佳效能。

最後他強調，廚房保持乾燥、垃圾確實封口，才是防蟑的根本之道。若能善用洗碗機這類智慧家電，不僅讓家務管理更省心，還能營造遠離蟑螂的舒適居家環境。