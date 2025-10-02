台東藍海生活節登場　警加強管制守護行車安全

▲警方加強管制守護行車安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

中秋節三天連假即將到來，台東縣政府將在活水湖舉辦「藍海生活節」，規劃水舞展演、湖面音樂演出以及知名歌手接力開唱，預料將吸引大批遊客與返鄉人潮。為因應連假期間可能出現的交通壅塞，台東縣警察局已擬定周延疏導計畫，全面加強道路管制與交通秩序維護。

警方表示，重點管制區域包括台9線、台11線以及市區熱門景點周邊，將針對瓶頸路段、轉運站與觀光景點加派警力，同時透過警廣與社群媒體即時發布路況資訊，協助用路人掌握交通動態，減少塞車不便。在部分易壅塞路段，警方將於台9線394.8公里實施「車道輪放管制」；金崙大橋北上方向則採取左轉管制措施，金崙社區車輛在特定時段不得由北端通行（客運除外），需經由阡仔崙橋南下後再依行程分流。

同時，受颱風與豪雨影響的台20線南橫公路（梅山口至向陽路段）仍維持災後管制，僅供當地居民與施工車輛於每日早上8時、中午12時與下午2時三個時段，各開放30分鐘通行。警方提醒民眾規劃行程時務必注意相關限制，以免耽誤行程。

除交通疏導外，警方也強調節日期間常見的飲酒聚會風險，再次呼籲「酒後不開車」，避免釀成意外。同時，將加強取締觀光景點周邊違規停車與「不禮讓行人」等重大違規行為，期盼民眾在享受假期與親友團聚的同時，也能共同維護安全與順暢的交通環境。

台東縣警察局呼籲，中秋月圓人團圓，民眾應提高行車安全意識，讓團聚的歡樂不因意外而蒙上陰影。