校園新地標啟航　台東市東海國中多功能學生活動中心動工

▲東海國中多功能學生活動中心動工。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市東海國中自創校57年以來，一直缺乏大型室內活動場館。歷經多年爭取及各界支持，學校終於獲得資源興建可容納全校850名師生的「多功能學生活動中心」，並於2日舉辦動土典禮，標誌著校園建設邁向新里程碑。

動土典禮由台東縣長饒慶鈴主持，台東市議長吳秀華、市長陳銘風及多位中央與地方民意代表出席，共同見證學校發展的重要時刻。校方安排學生樂團演奏及全校師生合唱，表達對縣府及各界支持的感謝。

饒慶鈴表示，活動中心兼具運動、集會、表演及社區共享等多元功能，將成為學生安全、舒適、富啟發性的學習空間，也象徵縣府推動教育資源均衡發展的決心。

校長卓世宏指出，過去學校大型活動需借用外部場地，活動中心動工後，師生可在校內舉辦各項活動，提升教學與學習環境品質。

教育處說明，「多功能學生活動中心」總經費1.2億元，場館挑高12公尺，以「風雲」為設計概念，象徵學生如風般蓬勃向上。場館設有標準籃球、排球及羽球場，並配備專業舞台與視聽設備，未來可承辦運動賽事、集會及藝文展演。建築規劃考量台東多風氣候，採用自然採光、通風及綠能設計，兼顧安全、舒適與永續理念，預計於116年2月完工啟用，成為東海國中校園新地標。

