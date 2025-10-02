竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

▲台東刑大破獲臺電電纜線竊盜案。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局刑事警察大隊偵二隊近日破獲一起重大竊案，成功瓦解一個以林姓男子為首的竊盜集團，並查扣大批電纜線贓物。台電台東區營業處為表彰警方的努力，特別頒發破案獎金，肯定警方在維護公共安全方面的貢獻。

事件可追溯至今年7月，台電公司台東區營業處報案指出，台東市蘭州街58巷一帶連續遭竊三條電纜線，每條長42.5公尺，總長127.5公尺，重量達167公斤，損失金額約新台幣6萬餘元。警方接獲報案後隨即展開偵查，透過科技蒐證與監控，鎖定林姓嫌犯所帶領的竊盜集團。

經長時間掌握嫌犯行蹤與生活作息後，警方向台灣台東地方法院聲請搜索票獲准，隨後展開行動，順利將嫌犯繩之以法。行動中除查扣作案工具外，還查獲41.5公斤台電電纜裸銅，成為關鍵贓證物。

台東縣警察局局長蔡燕明表示，電纜竊案不僅造成台電財物損失，更可能導致停電，影響民眾生活與工作。警方將持續與台電合作，加強巡邏與偵辦，並嚴懲相關竊嫌，以維護良好治安環境。

台電台東區營業處處長趙淑芬則指出，電纜失竊問題不僅影響供電安全，現場留下的裸露電線頭或下垂電纜，更可能導致民眾觸電，危及公共安全。她強調，警方此次成功破案，對保障用電穩定與公共安全有重大意義。