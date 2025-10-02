目標百攤目前僅達三成　南投家扶冬暖慈幼園遊會盼善心大眾支持

▲南投家扶「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會正募集愛心攤商。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年都在12月初的南投家扶冬暖慈幼園遊會，目前正熱烈募集愛心攤商，但受經濟不景氣影響，預計招募百攤的目標，目前未達三成；南投家扶中心表示，誠摯邀請各方社會善心大眾、團體、公司行號一起支持與贊助2025年冬暖慈幼園遊會活動。

南投家扶表示，冬暖慈幼園遊會每年透過歡樂的園遊會形式，邀約受扶助家庭親子一同前來參與，感受社會大眾的溫暖，也共度美好的週末假期；今年也規劃傳統小吃、解渴飲品、古早童玩、文具及生活百貨用品等內容多元攤位，特別是去年熱門攤位之一的「我來唱、你行善」，攤主暨資深歌唱老師陳秀蘭長年以歌聲傳遞愛心，今年已表示願意繼續響應公益、參與活動。

南投家扶指出，每年的園遊會攤位都藉由社會大眾之力，以贊助、設攤等方式，協助推動、支持家扶扶幼工作與相關經費，齊力關懷與支持南投在地弱勢家庭；但今年上半年至今捐款明顯下滑，而歲末將至，今年的攤位招募也同步遇到困難。

南投家扶中心主任李雅婷表示，目前仍有2600名弱勢兒少接受扶助中，由該中心不間斷地提供生活、教育、陪伴與培力、營養和健康端等專業服務輸送，在大環境愈漸不穩定之狀況下，更需凝聚人民團結、攜手面對挑戰；「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會將在12月7日早上9點至下午1點，於南投縣農工商會展中心舉辦，並持續招募主辦單位、協辦單位、經費支持、親自設攤等，意者請洽南投家扶電話049-2222080、聯絡人蔡美瑤、嚴唯甄社工。