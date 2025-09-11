　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拒絕詐騙公益園遊會9／13登場　免費園遊券邀南投青少年參與

▲「拒絕詐騙，青春不踩雷」公益園遊會9月13日於南投縣會展中心登場。（圖／南投縣政府提供）

▲「拒絕詐騙，青春不踩雷」公益園遊會9月13日於南投縣會展中心登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣服務利他促進會主辦的「拒絕詐騙，青春不踩雷」公益園遊會，將於9月13日(六)上午在南投會展中心園區登場，透過公私立團體、企業的資源與合作，希望為在地青少年營造更安全、友善且多元發展的成長環境，當天將提供350份免費的園遊券給全縣國中以上青少年索取。

活動記者會上月29日舉辦，由縣府社會及勞動局局長林志忠主持，包括縣議員林儒暘與各級民代助理都到場共襄盛舉；南投縣服務利他促進會理事長葉采萍宣布活動內容，將邀請到台語男歌手曾瑋中擔任愛心大使，會同佳吟舞蹈社與海韻不老樂團，以及嘉和國小扯鈴隊、營北國中舞龍隊、羅娜國小合唱團以及南投高中熱舞社等在地學生帶來精彩表演，現場並安排摸彩活動，也廣邀各界參與、多多購買園遊券支持。

縣府社會及勞動局表示，隨著3C產品普及與網路資訊快速傳播，青少年問題日益多元且複雜，尤其詐騙與毒品問題更有蔓延之勢：統計顯示，青少年涉入詐騙案件比率逐年攀升，不少同學因一時疏忽或錯誤觀念而捲入不法行為，造成自身與家庭難以彌補的傷害；更有青少年誤以為未成年可減輕刑責，便加入詐騙集團擔任車手，卻忽略仍須承擔沉重的民事賠償責任，對未來生活造成長遠影響，希望藉此活動喚醒社會大眾的正確認識，並能多關心身旁青少年的生活與認知。

林志忠表示，本次活動由葉采萍號召縣府社會及勞動局、教育處、警察局及地檢署等單位及企業團體，公私合作辦理公益園遊會，並特別融入《兒童權利公約》（CRC）四大原則，包括「兒童最佳利益」、「生存與發展權」、「表達意見權」及「禁止歧視」，透過互動攤位與宣導，讓兒童及青少年在輕鬆參與中，認識自身權益與義務，並學習在日常生活中落實尊重與保護他人權利的觀念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少
Lulu陳漢典宣布結婚！　「整排藍勾勾」嚇瘋：不敢相信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

找回笑容！失智阿嬤大轉變　轉身成「幾點了咖啡館」店長

拒絕詐騙公益園遊會9／13登場　免費園遊券邀南投青少年參與

黃偉哲率團訪澳　拜會布里斯本市政廳兩市盼展開合作交流

中秋送暖！台南勞工局推「庇護工場禮盒」　傳愛也助身障就業

屏東潮州凝聚共識　公民審議共議建基老街創生藍圖

奇美醫院再創紀錄！　全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

屏東女駕駛跨越雙白線釀禍　機車騎士摔傷送醫

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

找回笑容！失智阿嬤大轉變　轉身成「幾點了咖啡館」店長

拒絕詐騙公益園遊會9／13登場　免費園遊券邀南投青少年參與

黃偉哲率團訪澳　拜會布里斯本市政廳兩市盼展開合作交流

中秋送暖！台南勞工局推「庇護工場禮盒」　傳愛也助身障就業

屏東潮州凝聚共識　公民審議共議建基老街創生藍圖

奇美醫院再創紀錄！　全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

屏東女駕駛跨越雙白線釀禍　機車騎士摔傷送醫

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！　總規模達240店鋪

大罷免後內閣改組　陳冲：政府有責任強化供應鏈融資

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

旱溪夜市傳鬥毆！每週六「藥燉排骨聚會」變調　只因碰到手翻臉

警民合作共創溫暖！北港武德宮捐普渡物資　朴子警分局代送

陶晶瑩也同天結婚「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話真實反應曝光

異鄉尋友遇困難　都蘭警即刻伸援手

熱血應援！數千台人力挺紐約洋基台灣日　棒球外交寫下歷史新頁

《暴君》中文配音嘲笑演員發音：完全是稀爛！　對話外流韓網怒了

遼寧大東溝擁1500噸資源！　有望成中國下一個世界級金礦

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

地方熱門新聞

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

高雄興達電廠試運轉火警　蔡秉璁：台電應把鄉親安全與權益放在第一位

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

奇美醫院再創紀錄！全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

女駕駛跨越雙白線釀禍　騎士摔傷送醫

疲勞駕駛成隱形殺手　警走入市場急敲警鐘

更多熱門

相關新聞

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

從曾經的更生人，蛻變為回饋社會的公益行動者，正能量推手阿凱（張登凱）分享，出監四年多來，他不僅沒有退步，反而持續突破自我，完成一個又一個夢想，用實際行動證明「生命影響生命」的力量，他感性地表示「感謝上帝與王令麟總裁一路的安排與支持，讓我的生活與工作得以多彩多姿」。

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

配到4張台積電股票？車手上工首日被逮

面交6萬領個錢人消失　他收帳單傻眼

面交6萬領個錢人消失　他收帳單傻眼

廉政風險！台西鄉公所強化內控　座談會構築清廉防線

廉政風險！台西鄉公所強化內控　座談會構築清廉防線

宜蘭公廟X東森寵物　毛孩來普渡

宜蘭公廟X東森寵物　毛孩來普渡

關鍵字：

詐騙青少年公益園遊會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面