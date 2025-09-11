拒絕詐騙公益園遊會9／13登場　免費園遊券邀南投青少年參與

▲「拒絕詐騙，青春不踩雷」公益園遊會9月13日於南投縣會展中心登場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

由南投縣服務利他促進會主辦的「拒絕詐騙，青春不踩雷」公益園遊會，將於9月13日(六)上午在南投會展中心園區登場，透過公私立團體、企業的資源與合作，希望為在地青少年營造更安全、友善且多元發展的成長環境，當天將提供350份免費的園遊券給全縣國中以上青少年索取。

活動記者會上月29日舉辦，由縣府社會及勞動局局長林志忠主持，包括縣議員林儒暘與各級民代助理都到場共襄盛舉；南投縣服務利他促進會理事長葉采萍宣布活動內容，將邀請到台語男歌手曾瑋中擔任愛心大使，會同佳吟舞蹈社與海韻不老樂團，以及嘉和國小扯鈴隊、營北國中舞龍隊、羅娜國小合唱團以及南投高中熱舞社等在地學生帶來精彩表演，現場並安排摸彩活動，也廣邀各界參與、多多購買園遊券支持。

縣府社會及勞動局表示，隨著3C產品普及與網路資訊快速傳播，青少年問題日益多元且複雜，尤其詐騙與毒品問題更有蔓延之勢：統計顯示，青少年涉入詐騙案件比率逐年攀升，不少同學因一時疏忽或錯誤觀念而捲入不法行為，造成自身與家庭難以彌補的傷害；更有青少年誤以為未成年可減輕刑責，便加入詐騙集團擔任車手，卻忽略仍須承擔沉重的民事賠償責任，對未來生活造成長遠影響，希望藉此活動喚醒社會大眾的正確認識，並能多關心身旁青少年的生活與認知。

林志忠表示，本次活動由葉采萍號召縣府社會及勞動局、教育處、警察局及地檢署等單位及企業團體，公私合作辦理公益園遊會，並特別融入《兒童權利公約》（CRC）四大原則，包括「兒童最佳利益」、「生存與發展權」、「表達意見權」及「禁止歧視」，透過互動攤位與宣導，讓兒童及青少年在輕鬆參與中，認識自身權益與義務，並學習在日常生活中落實尊重與保護他人權利的觀念。