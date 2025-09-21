民進黨桃園市黨部慶39週年黨慶　舉辦「傳遞民主的火」園遊會

▲黃傅淑香說，民進黨在桃園身為在野黨，始終不忘監督角色與深耕地方的重要。（圖／黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市黨部慶39週年黨慶，20日於觀音區崙坪地景公園，舉辦「民主進行式 傳遞民主的火」黨慶園遊會，活動融合新住民、原住民族、客家文化與學生樂團表演，並結合在地攤商，展現多元風貌，吸引逾600民眾參加。

民進黨桃園市黨部主任委員黃傅淑香於活動中，頒發感謝狀給黨齡逾30年的資深黨員，謝謝資深黨員長期支持與奉獻。黃傅淑香說，民進黨在桃園身為在野黨，始終不忘監督角色與深耕地方的重要，並強調民進黨是一個懂得自我反省、與時俱進的政黨，中央與地方團隊將以更專業、更有效率的方式回應社會需求。

▲主委黃傅淑香(右二)頒發感謝狀給黨齡逾30年的資深黨員。（圖／黨部提供）

市黨部評委召集人郭蔡美英表示，39歲的民進黨已經成熟，我們會繼續堅持做對的事，堅守台灣價值。國策顧問范振修也到場祝賀，感謝民進黨員與桃園市民一路守護台灣民主，未來期盼大家給予民進黨勉勵與支持。

法務部政務次長黃世杰表示，今日活動展現各族群團結，正是賴總統最重視的價值。立法委員林月琴則強調，未來將持續在立法院為桃園地方需求發聲，並與黨部合作保持密切合作。立委王義川感謝前桃園市長鄭文燦任內推動多項建設，讓桃園快速成長，未來自己也會繼續為桃園爭取更多資源。王更與創黨主委邱垂貞合唱〈黃昏的故鄉〉，帶動現場氣氛。

中央黨部新住民事務部主任張瑜庭與原住民族事務部主任谷暮‧哈就一同出席表達感謝，市黨部邀請豐富的攤位、表演與市民互動，展現民進黨推動多元文化與族群共榮的決心。

桃園市議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、劉仁照、王珮毓、張肇良、余信憲、許清順，前立委湯蕙禎、郭榮宗、彭紹瑾、黃仁杼，組織部副主任邵維倫、民主學院副主任陳俊良、桃園市信賴之友會會長林瑞祥等也到場參與，共同祝賀黨慶活動圓滿成功。