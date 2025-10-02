　
    • 　
>
地方 地方焦點

不只是園遊會　屏東基督教醫院安寧病房30週年化愛為行動

▲兩位末期病人在牧師祝福下舉行結婚禮拜。（圖／屏基提供）

▲兩位末期病人在牧師祝福下舉行結婚禮拜。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院將於10月18日在屏東市千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」園遊會，活動透過園遊券義賣，號召社會大眾共同參與，所募得款項將投入安寧照護及新大樓建設，陪伴更多生命走到最後一程。

▲兩位末期病人在牧師祝福下舉行結婚禮拜。（圖／屏基提供）

屏基於民國84年率先設立屏東縣第一個安寧病房「傳愛之家」，以4張病床開啟末期病人的照護工作。30年來，為末期病人進行圓夢計畫；導入芳療、音樂治療、藝術治療、寵物陪伴等多元輔助療法，陪伴無數家庭度過生離死別，讓患者能以尊嚴安然走完人生最後旅程。

這次園遊會是安寧病房成立30週年的紀念活動，也是與社區分享安寧緩和醫療的最佳時刻。活動當日規劃音樂表演、才藝演出、安寧輔療體驗、安寧故事展牆、互動遊戲，總共有60多攤美食與手作攤位，期盼在熱鬧氛圍中，讓大眾理解安寧療護並非「放棄」，而是「尊重生命、陪伴到最後」。

園遊券每本售價500元，內含5張100元券，可於園遊會現場全額折抵消費。除了享受美食、體驗手作、參加闖關遊戲，購買園遊券更是一份支持安寧照護與屏基智能醫療大樓建設的愛心行動。義賣點設於「屏東市昌黎殿」、「豐田豐源日照中心」、「三地門共融生活中心」，屏基門診批掛櫃台亦可購買。

這場園遊會不僅是一場熱鬧的嘉年華，更是一場「以愛為名」的公益行動。透過義賣園遊券，民眾不只是參與活動，更是將愛心轉化為行動，支持安寧病房走過下一個30年，也為新大樓添磚加瓦。

屏基誠摯邀請屏東鄉親踴躍購買園遊券，攜家帶眷一同參與，既能享受美食與樂趣，又能讓愛延續。


活動資訊
活動名稱：「傳愛三十・溫柔相伴」安寧三十暨智能醫療大樓募款園遊會
時間：114年10月18日（六）10:00–15:00
地點：屏東千禧公園（臨廣東路）
園遊券：每本500元（100元×5張），可全額折抵消費
購買地點：屏東市昌黎殿、豐田豐源日照中心、三地門共融生活中心、屏基門診批掛櫃台

