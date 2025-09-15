南投家扶頒發190位大專生獎助學金　家扶女孩學成歸國擔綱主持

▲小云擔綱南投家扶大專獎助學金典禮主持工作。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投女孩「小云」出身單親家庭，全家母兒四人長年接受南投家扶中心扶助，小云不因此喪志，始終努力把握每個學習機會與資源、保持優秀成績，每年都獲家扶中心獎助學金、減輕母親負擔，更在社工老師鼓勵下積極投入社會服務，擔任家扶暑期課輔班老師、用自身經驗陪伴年幼的學弟妹，更申請出國學習補助，拓展視野、累積人生體驗。

南投家扶中心在9月6日上午舉辦「2025夢想燈塔‧照亮未來」大專獎助學金典禮，約有來自各大專院校、橫跨多元學群的190位扶助大專生齊聚一堂，包括人文藝術、社會科學、教育、商管法律、自然科學、醫藥衛生、工程科技、資訊及農業等領域；學成歸國的小云更主動擔任典禮主持工作，表示謝謝母親這些年的辛苦與付出，也感謝社會各界與家扶的幫助，讓她無後顧之憂地完成學業，未來會將這份愛心化為力量、努力回饋社會，像燈塔一樣照亮更多需要的人。

南投家扶指出，隨著社會與經濟環境的變遷，許多家庭承受著多重的生活挑戰，該中心不僅陪伴提供生活扶助，更關注孩子的學習成長與夢想培育；本屆得獎的扶助大專生們即分別在語言、社會關懷、創新研發、專業技術及公共服務等方面展現熱情與才華，體現新世代在不同專業領域中不斷突破與創新的力量。

南投家扶委員會主委陳學堂表示，教育是翻轉命運最有力的鑰匙，每位獲獎大專生背後都承載著家人的期待與社會的祝福。勉勵他們把感恩化作行動，將來有能力時，也能成為照亮別人夢想的燈塔。

中心主任李雅婷指出，今年上半年迄今受景氣影響、致捐款明顯下滑，但社會大眾的暖心挹注仍讓獎助學金能募集到位，讓孩子安心學習、專注逐夢，本學期共有1316名孩子受惠，總計發放756萬2000元獎助學金，也特別感謝寶璽建設開發股份有限公司、奮發向上助學金、鴻霖全球運輸、華邦電子、統一企業基金會、統一證券集團、亙冠企業有限公司以及眾多善心人士的支持。