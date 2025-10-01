桃園煉油廠加裝百組感測器提前上線　空品監控再升級

▲桃園市環保局督促台灣中油公司在桃園煉油廠周邊加裝高密度空品感測器，將提前上限提升桃園空氣品質監測。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環境保護局為強化桃園煉油廠周邊空氣品質監控，主動督促台灣中油公司布建高密度空品感測器，原訂10月底上線設備，經市府積極推動下，已提前於9月25日完成100組「空氣盒子」安裝與測試，並正式接軌環境部《空氣網》（https://wot.moenv.gov.tw/），提供市民即時查詢。

環保局表示，這100組感測器由中油公司全額出資，選定桃園區、龜山區、蘆竹區等煉油廠周邊人口密集地區設置，「空氣盒子」亦即微型空氣品質感測器，感測器結合物聯網技術，具備全天候監測功能，可即時偵測懸浮微粒（PM2.5、PM10）、臭氧、揮發性有機物（VOCs）等空氣污染物，並回傳數據至雲端平台，該項設備亦同步紀錄風速與風向，有助於判斷污染來源與擴散方向，提升監控精度與預警效率。

環保局指出，市民可透過《空氣網》即時掌握居住環境的空品狀況，當系統偵測到異常濃度時，會即時發出預警，協助環保局縮短稽查反應時間，有效降低污染事件影響。此舉不僅提升監控效能，亦可讓數據透明化，強化市民參與環境守護的角色，讓居民可依空品資訊調整戶外活動或採取健康防護措施。

▲桃園煉油廠周邊加裝高密度空品感測器，環保局藉此可監測煉油廠附近空氣品質。（圖／市府環保局提供）

環保局強調，感測器蒐集的資料將納入市府環境決策系統，結合大數據與AI模型，用於熱點分析、稽查排程及風險預測，並逐步擴展至其他工業區與高風險場域，建構更完善的智慧環保治理架構，持續守護空氣品質。環保局也提醒，若市民發現異味或污染，可撥打公害陳情專線：0800-066-666，大家共同維護乾淨、健康的生活環境。