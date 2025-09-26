屏環保局洗街車化身救援勇士　跨夜奔馳近300公里進駐花蓮

▲屏東縣政府環保局4台洗街車參與花蓮救災。（圖／屏東縣政府環保局提供）

記者陳崑福／屏東報導

樺加沙颱風挾豪雨重創花蓮光復鄉，馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間淹沒街道，災情慘重。屏東縣長周春米第一時間指示縣府團隊全力支援，除啟動跨縣市救援機制，23名特搜隊員率先前往協助救援，更於25日晚間調度4台洗街車、10名人力跨夜奔馳268公里，今(26日)晨抵達花蓮投入街道清淤，盼加速環境復原，協助災民重建家園。

屏東縣政府環保局指出，此次馳援花蓮的行動，是繼7月丹娜絲颱風後再次跨縣支援。光復鄉多處街道被泥水覆蓋，屏東救災團隊義無反顧，深夜即刻出發，清晨抵達災區。洗街車在指揮中心調度下，透過高壓水柱將厚重淤泥沖洗乾淨，確保救災動線暢通，沿途更有災民豎起大拇指表達感謝，場面令人動容。

縣府強調，派出的環保局專業人員與機具，會持續協助花蓮進行環境復原，無論是道路清理或街道洗淨，都希望能加快災區恢復的步伐，讓更多救災車隊順利進入，協助災民重返家園。

縣長周春米表示，光復鄉受創嚴重，在地人力與機具有限，屏東縣秉持「同島一命」的精神，義無反顧伸出援手。她期勉救災團隊在確保自身安全前提下，發揮專業與經驗，貢獻一己之力，協助災區環境盡快恢復正常，讓花蓮鄉親早日安居。