高雄愛河突變「咖啡河」！嚇壞民眾　環保局採樣揭真相

▲高雄愛河突變「咖啡河」，真相曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄愛河變色了！有民眾近日在愛河發現河水呈現咖啡色，環保局獲報後派員前往現場查看，並立即進行檢測，不過數據無異樣，也未發現異常排放狀況。經採集現場水樣，顯微鏡觀察，發現水中大量隱藻增生，才導致愛河水色產生變化，並非污染或是偷排事件。

環保局接獲民眾表示，愛河沿岸（願景橋附近）水體顏色呈現咖啡色，環保局今（1）日稽查人員巡查至現場查看後，水體顏色呈現紅褐色，以現場儀器檢測pH 8.3、導電度27.6 mS/cm、溶氧8.97mg/L，數據並無異常。

▲▼高雄愛河突變「咖啡河」，環保局採樣揭真相。（圖／記者賴文萱翻攝）

經顯微鏡觀察結果，此顏色主要為單一藻類「隱藻」，導致水色變化，研判為水中優勢藻種大量繁殖有關，其中隱藻為導致水色呈現咖啡（紅褐）色主要原因。

環保局初步研判，因天氣炎熱，日照時間充足，再加上此區段為感潮河段，造成水流緩慢，形成適合藻類生長繁殖的環境，而發生大量藻類繁殖衍生水色變化，並非污染或偷排事件，請民眾安心。

環保局也說明，愛河河水變色的現象，因潮汐漲退潮影響、天氣炎熱及日照時間足夠等因素，均可能造成愛河顏色因不同的藻類產生變化。