做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

▲彰化3鄉鎮市清潔隊進花蓮災區協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，街道與民宅被泥水淹沒，造成傷亡災情慘重。在這艱難時刻，彰化縣環保局緊急動員，由員林市、二林鎮、埤頭鄉等清潔隊組成支援隊伍，出動清溝車與水車共3車5人，歷經8至10小時長途跋涉，挺進光復鄉重災區，與來自各地的「鏟子超人」並肩作戰，用行動展現「同島一命」的團結精神。

▲彰化縣環保局調派3鄉鎮市清潔隊進花蓮災區協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「一方有難，八方支援！」這不只是口號，更是彰化清潔隊員的實際行動。清潔隊接獲縣府指派後，主動犧牲假期，提前銷假趕赴災區。鄉鎮長特別感謝隊員們的辛勞，強調這份無私奉獻的精神令人感動，期盼透過5天的實際行動，協助災區居民加速恢復正常生活。

彰化縣環保局長江培根表示，光復鄉，街道滿是泥濘，到處可見來自各地的「鏟子超人」手持鏟子、水桶，全力清除災民家中的淤泥。而彰化團隊這次共派出清溝車、水車共3車5人專業的團隊前往的任務，就是在小挖土機和鏟子超人清除淤泥後，立即用清溝車與水車清洗街道，恢復道路原貌。

江培根指出，走在光復鄉街道上，隨處可見各地支援的救災機具與人員忙碌身影。每當鏟子超人清出一條泥巴路，彰化縣清潔隊的清溝車立即跟上，強力水柱沖洗後，原本被淤泥覆蓋的道路逐漸重見天日，企盼「清除+清洗」的無縫接軌模式，大大加快了災區復原的腳步。

彰化環保局派出的隊員都秉持著「早日讓花蓮鄉親恢復正常生活」的信念堅持下去。環保局強調，這次支援不僅是任務，更是將彰化鄉親的關懷與力量直接送到花蓮，期待與花蓮鄉親攜手度過難關，重建美好家園。