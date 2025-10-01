　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／預算案55：45未通過！　美政府關閉「倒數4小時」

▲▼美國參議院9月30日針對延長撥款的法案表決。（圖／路透）

▲美國參議院9月30日針對延長撥款的法案表決。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府再度逼近關門邊緣！參議院9月30日針對延長撥款的法案表決，以55票贊成、45票反對，未能跨過所需的60票門檻，幾乎確定聯邦政府將在午夜期限（台灣時間1日中午12時）過後停擺，非必要業務將全面暫停，只留下執法、邊境安全等少數「必要職務」繼續運作。

停擺恐衝擊交通、經濟數據

由於撥款未能及時通過，自10月1日起，美國政府機關必須關閉包括科研、客服在內的「非必要」辦公室，大批員工將被迫無薪放假。航空公司警告，航班運作恐受拖延，勞工部則表示，將無法發布每月失業報告。小企業管理局也將停止放款，環保署則暫停部分污染清理計畫。

軍人與邊境人員等必要崗位仍需繼續工作，但在國會僵局未解前，將暫時拿不到薪水。

兩黨分歧難解　醫療補助成癥結

這次的爭議焦點在醫療補助。民主黨要求將《平價醫療法》補助延長納入預算案，避免年底到期後2400萬名美國人健保費暴增，尤其對佛州、德州等州份影響最為嚴重；共和黨則主張醫療議題應與預算分開處理。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批法案「完全無助於解決美國最大的醫療危機」，呼籲投下反對票。共和黨領袖圖恩（John Thune）則指控民主黨「挾持預算」，以滿足基層選民，為2026年期中選舉佈局。

川普揚言大裁員　本周15萬聯邦員工離職

總統川普（Donald Trump）在投票前更放話，若政府停擺，將取消民主黨偏好的計畫並裁撤更多聯邦員工。他直言，「我們會裁掉很多人，他們都是民主黨人。」

目前已有超過15萬名聯邦員工於本週離職，創下80年來最大規模流失。

今年也已有數以萬計員工遭解雇，多個政府機關（包含司法部、社會安全局）更在給員工的通知中，直接把即將到來的停擺歸咎於民主黨，打破長久以來避免讓公務員捲入黨派鬥爭的慣例。

美國政治僵局常態化

根據國會預算辦公室資料，美國上一次政府停擺發生在川普第一任期（2018至2019年），長達35天，是歷來最久的一次，並造成美國經濟損失30億美元（約新台幣984億元）。

這次爭議涉及1.7兆美元（約新台幣55.7兆元）的政府營運經費，占總預算的四分之一，其餘則大多流向醫療、退休金及債務利息。

美國自1981年以來已歷經15次政府關門，大多僅持續一兩天，但隨著兩黨對立加深，這場僵局恐難在短時間內化解。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金秀賢神隱6個月　近照曝光
快訊／大谷翔平炸裂！　外卡首戰首打席就開轟
菲6.9強震逾30死！　宿霧宣布「全面停課」
電價調漲！10月新制今上路　懶人包一次看
鴻海「Model B」驚見掛牌上路！　YTR曝亮點
快訊／台股大漲近300點！　台積電漲25元至1330
快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」優先評估
北捷被踹婦的都市傳說！　網紅揭「丐幫」黑料
水槍超人加入！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典半夜匯款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮正式宣布「聯邦政府午夜關門」！　

菲6.9強震釀逾30死！宿霧宣布「全面停課」　官方警告恐有餘震

印尼學校坍塌2天！至少3人死亡　91學生仍下落不明

川普示好撲空！金正恩賀電致習近平　承諾雙方關係牢固

距中國僅400公里！　美軍在韓成立「MQ-9死神無人機部隊」

快訊／預算案55：45未通過！　美政府關閉「倒數4小時」

菲律賓規模6.9強震！體育館倒塌釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

政府預算卡關！川普嗆民主黨害停擺　揚言大規模裁員

菲律賓宿霧6.9強震！　選美現場「驚險狂晃」影片曝

川普藥價戰首勝　輝瑞同意降低售價

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

白宮正式宣布「聯邦政府午夜關門」！　

菲6.9強震釀逾30死！宿霧宣布「全面停課」　官方警告恐有餘震

印尼學校坍塌2天！至少3人死亡　91學生仍下落不明

川普示好撲空！金正恩賀電致習近平　承諾雙方關係牢固

距中國僅400公里！　美軍在韓成立「MQ-9死神無人機部隊」

快訊／預算案55：45未通過！　美政府關閉「倒數4小時」

菲律賓規模6.9強震！體育館倒塌釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

政府預算卡關！川普嗆民主黨害停擺　揚言大規模裁員

菲律賓宿霧6.9強震！　選美現場「驚險狂晃」影片曝

川普藥價戰首勝　輝瑞同意降低售價

台南交安月成果出爐　7至9月死亡事故少21人「順安2.0」加強執法

網傳「長者優先候補、專屬綠色通道」5大特權　台鐵澄清：非事實

白宮正式宣布「聯邦政府午夜關門」！　

首個國安背景出身　資深外交官劉海星入主中共中聯部任部長

【廣編】法國皇家攜手逾百家動物醫院連四年推健檢　今年再加碼營養支持

太囂張！詐騙機房就在金門「檢直搗民宅逮人」　聲押禁見獲准

花蓮光復災後第9天！消防署曝缺這11項物資　持續辦理調度和發放

大谷翔平炸裂！外卡首戰首打席開轟 道奇1：0領先

北大武山步道整修受阻延後開放　全額退費辦法出爐

台中三合院深夜「火煙直竄」！　善心鄰居急叫醒叔姪救2命

【16歲黑狗救援瞬間】受災戶3兄弟接力挖2小時成功救出受困汪

國際熱門新聞

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

即／預算案未通過　美政府關閉倒數4小時

美防長廢多元政策　只採男性體測標準

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

美股收紅道瓊再創新高　不受政府停擺危機影響

赴日旅遊注意！日本感染性腸胃炎爆發

乘客毀護照「1人吞食1人沖馬桶」　機長急轉降

川普最後通牒　限哈瑪斯4天同意和平協議

好想要諾貝爾和平獎！　川普：沒給他就是「侮辱」美國

菲律賓宿霧6.9強震！　選美現場「驚險狂晃」影片曝

美民調首翻轉：支持巴勒斯坦超越以色列

好市多「黃金1小時」僅限1類會員　兩派戰翻

更多熱門

相關新聞

川普嗆民主黨害政府停擺　揚言大規模裁員

川普嗆民主黨害政府停擺　揚言大規模裁員

美國聯邦政府預算即將在10月1日到期，白宮30日召集兩黨領袖磋商卻未能達成協議，政府停擺危機迫在眉睫。總統川普（Donald Trump）痛批民主黨「寧願冒險讓政府關門，也要把醫療保險送給非法移民」，更揚言一旦政府停擺，將可能啟動大規模裁員。

美軍大轉型！　川普把「美國城市」當做訓練場

美軍大轉型！　川普把「美國城市」當做訓練場

好想要諾貝爾和平獎！　川普：沒給他就是「侮辱」美國

好想要諾貝爾和平獎！　川普：沒給他就是「侮辱」美國

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

美軍全球將領罕見齊聚　川普：美國面臨內部戰爭

川普最後通牒　限哈瑪斯4天同意和平協議

川普最後通牒　限哈瑪斯4天同意和平協議

關鍵字：

美國政府關門預算案民主黨共和黨川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

阮經天小20歲千金女友曝光！　跨越台韓中三地遠距離戀

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面