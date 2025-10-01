快訊／預算案55：45未通過！　美政府關閉「倒數4小時」

▲美國參議院9月30日針對延長撥款的法案表決。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府再度逼近關門邊緣！參議院9月30日針對延長撥款的法案表決，以55票贊成、45票反對，未能跨過所需的60票門檻，幾乎確定聯邦政府將在午夜期限（台灣時間1日中午12時）過後停擺，非必要業務將全面暫停，只留下執法、邊境安全等少數「必要職務」繼續運作。

停擺恐衝擊交通、經濟數據

由於撥款未能及時通過，自10月1日起，美國政府機關必須關閉包括科研、客服在內的「非必要」辦公室，大批員工將被迫無薪放假。航空公司警告，航班運作恐受拖延，勞工部則表示，將無法發布每月失業報告。小企業管理局也將停止放款，環保署則暫停部分污染清理計畫。

軍人與邊境人員等必要崗位仍需繼續工作，但在國會僵局未解前，將暫時拿不到薪水。

兩黨分歧難解 醫療補助成癥結

這次的爭議焦點在醫療補助。民主黨要求將《平價醫療法》補助延長納入預算案，避免年底到期後2400萬名美國人健保費暴增，尤其對佛州、德州等州份影響最為嚴重；共和黨則主張醫療議題應與預算分開處理。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批法案「完全無助於解決美國最大的醫療危機」，呼籲投下反對票。共和黨領袖圖恩（John Thune）則指控民主黨「挾持預算」，以滿足基層選民，為2026年期中選舉佈局。

川普揚言大裁員 本周15萬聯邦員工離職

總統川普（Donald Trump）在投票前更放話，若政府停擺，將取消民主黨偏好的計畫並裁撤更多聯邦員工。他直言，「我們會裁掉很多人，他們都是民主黨人。」

目前已有超過15萬名聯邦員工於本週離職，創下80年來最大規模流失。

今年也已有數以萬計員工遭解雇，多個政府機關（包含司法部、社會安全局）更在給員工的通知中，直接把即將到來的停擺歸咎於民主黨，打破長久以來避免讓公務員捲入黨派鬥爭的慣例。

美國政治僵局常態化

根據國會預算辦公室資料，美國上一次政府停擺發生在川普第一任期（2018至2019年），長達35天，是歷來最久的一次，並造成美國經濟損失30億美元（約新台幣984億元）。

這次爭議涉及1.7兆美元（約新台幣55.7兆元）的政府營運經費，占總預算的四分之一，其餘則大多流向醫療、退休金及債務利息。

美國自1981年以來已歷經15次政府關門，大多僅持續一兩天，但隨著兩黨對立加深，這場僵局恐難在短時間內化解。