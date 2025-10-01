金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

▲習近平與金正恩9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

今天是中共建政76周年，北韓（朝鮮）領導人金正恩向大陸國家主席習近平發出賀電，其中提到不斷深化發展朝中傳統友誼是堅定立場，北韓願與大陸一道密切戰略溝通協作。而南韓媒體也比較這次賀信與去年的不同，認為中朝關係進一步拉近。

大陸駐北韓大使館引述北韓官媒朝中社今（1）日刊出的賀電，金正恩表示，朝中兩國老一輩領導人親手締造的朝中友誼，在實現社會主義事業的共同鬥爭中衝破歷史的種種風浪，跨越世代和世紀不斷得到鞏固和發展。

金正恩強調，「不管國際形勢如何變化，不斷深化發展朝中傳統友誼是我們黨和共和國政府的堅定立場。朝方願同中方一道，密切戰略溝通協作，按照新時代要求、兩國人民的志向和願望進一步加強和發展朝中友好合作關係，共同為維護地區與世界和平穩定作出努力。」

對此，南韓韓聯社指出，金正恩每年都在大陸國慶節之際向習近平致賀電。與去年相比，今年賀電的字數和內容均有所增加，這反映了金正恩上月訪問北京出席中國抗戰勝利80週年紀念活動並與習近平舉行會談後，朝中關係進一步拉近的形勢。

韓聯社分析，賀電字數方面，去年為529字，而今年增至736字；內容方面，金正恩去年只提到「持續發展傳統的朝中友好關係」，而今年添加「無論國際局勢如何變化」、「願同中方共同努力」、「捍衛地區乃至世界和平與穩定」的表述。

另外，北韓外務省旗下朝鮮對外文化交流協會和朝中友好協會前一天舉行宴會紀念大陸國慶76週年，大陸駐北韓大使王亞軍等人出席。北韓去年未舉辦紀念大陸國慶的宴會。