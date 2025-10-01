　
大陸 大陸焦點 特派現場

金正恩給習近平賀電曝光！　這點顯示中朝關係升溫

▲▼習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與金正恩9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

今天是中共建政76周年，北韓（朝鮮）領導人金正恩向大陸國家主席習近平發出賀電，其中提到不斷深化發展朝中傳統友誼是堅定立場，北韓願與大陸一道密切戰略溝通協作。而南韓媒體也比較這次賀信與去年的不同，認為中朝關係進一步拉近。

大陸駐北韓大使館引述北韓官媒朝中社今（1）日刊出的賀電，金正恩表示，朝中兩國老一輩領導人親手締造的朝中友誼，在實現社會主義事業的共同鬥爭中衝破歷史的種種風浪，跨越世代和世紀不斷得到鞏固和發展。

金正恩強調，「不管國際形勢如何變化，不斷深化發展朝中傳統友誼是我們黨和共和國政府的堅定立場。朝方願同中方一道，密切戰略溝通協作，按照新時代要求、兩國人民的志向和願望進一步加強和發展朝中友好合作關係，共同為維護地區與世界和平穩定作出努力。」

對此，南韓韓聯社指出，金正恩每年都在大陸國慶節之際向習近平致賀電。與去年相比，今年賀電的字數和內容均有所增加，這反映了金正恩上月訪問北京出席中國抗戰勝利80週年紀念活動並與習近平舉行會談後，朝中關係進一步拉近的形勢。

韓聯社分析，賀電字數方面，去年為529字，而今年增至736字；內容方面，金正恩去年只提到「持續發展傳統的朝中友好關係」，而今年添加「無論國際局勢如何變化」、「願同中方共同努力」、「捍衛地區乃至世界和平與穩定」的表述。

另外，北韓外務省旗下朝鮮對外文化交流協會和朝中友好協會前一天舉行宴會紀念大陸國慶76週年，大陸駐北韓大使王亞軍等人出席。北韓去年未舉辦紀念大陸國慶的宴會。

川普示好撲空！金正恩致信習近平　承諾關係牢固

川普示好撲空！金正恩致信習近平　承諾關係牢固

美國總統川普（Donald Trump）近日釋出善意，表示願意「不設先決條件」與北韓領導人金正恩再度會面。不過，金正恩似乎沒有打算立即回應美方示好，反而選擇在10月1日中國國慶之際，向中國國家主席習近平致賀電，承諾無論國際局勢如何變化，北韓都將持續鞏固與中國的傳統友誼，深化戰略合作。

習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

