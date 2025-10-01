　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普示好撲空！金正恩賀電致習近平　承諾雙方關係牢固

▲▼習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日釋出善意，表示願意「不設先決條件」與北韓領導人金正恩再度會面。不過，金正恩似乎沒有打算立即回應美方示好，反而選擇在10月1日中國國慶之際，向中國國家主席習近平致賀電，承諾無論國際局勢如何變化，北韓都將持續鞏固與中國的傳統友誼，深化戰略合作。

金正恩賀電強調「牢固關係」

北韓中央通訊社（KCNA）報導，金正恩在賀電中祝賀中華人民共和國建國76週年，並強調「不管國際情勢如何變化，我們黨與政府都會堅定不移地發展朝中傳統友誼」。他同時指出，北韓願與中國保持緊密戰略溝通與協作，進一步加強雙邊關係，共同守護地區與全球的和平穩定。

金正恩上個月才親自前往北京，出席中國盛大的九三閱兵，這是他睽違6年多再度與習近平會晤。外界認為，此舉顯示中朝關係在一度因北韓與俄羅斯互動密切而顯得冷淡後，如今已逐漸恢復。

外交動作密集　為APEC鋪路

就在金正恩發出賀電之前，北韓外相崔善姬結束為期4天的訪中行程，期間與中國總理李強、外交部長王毅會面。此行時間點特別敏感，因為南韓將於10月底在慶州舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會，習近平預計與南韓總統李在明及美國總統川普分別舉行會談。

外界分析，崔善姬的訪問，可能是在為川習會與可能的「川金會」預先協調立場。

川普善意仍遭「冷處理」

美方近來多次釋放訊號，川普甚至公開表示願意在「不提核武問題」的情況下與金正恩見面，試圖重啟談判。然而，金正恩上週再次強調，北韓必須依靠核武才能確保國家安全，副外長更在聯合國大會上直言，棄核等同於放棄「主權與生存權」。

分析指出，川普雖不斷透過展現靈活姿態，尋求以會談創造外交成果，甚至被外界認為有意爭取諾貝爾和平獎，但從目前跡象來看，北韓的堅定立場顯示，僅靠「一場見面」恐怕難以打破長期僵局。

09/29 全台詐欺最新數據

