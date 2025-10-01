　
國際

6.9強震醫院急疏散！醫冒雨「路邊接生」　她產下健康男嬰

▲▼ 。（圖／翻攝自GMA Network）

▲醫院病患被疏散至醫院外的空地，婦產科醫師在路邊冒雨幫產婦接生。（圖／翻攝自GMA Network）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓規模6.9強震至今造成69人死亡，總統小馬可仕1日稱政府正在評估強震損失，並向罹難者家屬致哀。就在餘震不斷、大雨傾盆之際，醫療團隊在路邊幫一名產婦接生，男嬰順利出生，讓她直呼這是「2025年最難忘的經歷之一」。

GMA Network報導，在規模6.9地震發生後，宿霧市醫療中心立刻把病患撤離至院外空曠區域，女婦產科醫師拉巴戈（Gracita Rabago）是最後一批撤離的人員之一，稱「我們必須確保病人都安全撤離之後，才能離開」。

撤至醫院外的病患包括一名產婦，她的子宮口已經全開，準備迎接她的第一個孩子。當時餘震不斷，且下著傾盆大雨，拉巴戈與她的團隊在手邊醫療資源有限的狀態下，在路邊替產婦接生，最終男嬰順利出生。已知產婦當初是因為高血壓入院，目前正持續接受相關照護，以便接下來可與孩子團聚並出院。

拉巴戈透露，生產過程中並未出現任何併發症，這也是她第二次在充滿挑戰的環境下接生，「我昨晚走出醫院的時候，就已經想到因為情況緊急，可能要在路邊進行接生。結果真的發生了！這是我2025年最難忘的經歷之一」。

這起強震至今造成69人死亡，是菲律賓10年來最嚴重的地震之一，當局正展開救援行動，要搶在黃金24小時之內救出更多受困者，分秒必爭。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）1日表示，政府正評估宿霧省博哥市（Bogo）的地震災情損失，責成政府機構進行動員，為地震災民提供援助，並向罹難者家屬表達哀悼。

09/30 全台詐欺最新數據

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

地震菲律賓婦產科東南亞要聞

