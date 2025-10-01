　
    • 　
>
國際

百年教堂震垮！宿霧強震釀69死　宣布進入災難狀態

▲▼菲律賓宿霧規模6.9強震導致班塔延島（Bantayan Island）擁有百年歷史的聖伯多祿宗徒教堂（Parish of Saint Peter the Apostle）出現坍塌。（圖／翻攝自X）

▲強震導致班塔延島擁有百年歷史的教堂出現坍塌。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓中部宿霧省（Cebu）9月30日深夜發生規模6.9強震，強烈搖晃重創多個城鎮，當地一座有百年歷史的教堂也在地震中出現崩裂。這起地震已造成69人死亡、數十人受傷，醫院也因傷患湧入而瀕臨崩潰，當局隨即宣布宿霧省進入災難狀態（state of calamity），死傷人數恐再攀升。

▲▼菲律賓宿霧規模6.9強震。（圖／路透）

▲宿霧省宣布進入災難狀態。（圖／路透）

宿霧省災害辦公室初步統計死亡人數為69人，不過仍待確認。菲律賓民防部（Civil Defense）官員阿巴波（Jane Abapo）表示，這是根據地方政府提供的資料，目前仍持續比對。民防官員亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）透露，博戈市醫院已經「不堪負荷」，大量傷患湧入。

鎮防災辦公室主任維亞莫爾（Gemma Villamor）指出，位於博戈市附近的梅地寧鎮（Medellin），至少有12名居民因天花板和牆壁倒塌喪命，其中有些人是在睡夢中遭到掩埋。

▲▼菲律賓宿霧規模6.9強震。（圖／路透）

▲菲律賓宿霧規模6.9強震導致多棟建物損毀。（圖／路透）

同樣鄰近的聖雷米吉奧鎮（San Remigio）也傳出5人死亡，包括3名海巡人員、1名消防員以及1名孩童。副鎮長雷恩斯（Alfie Reynes）向電台《DZMM》表示，這些人是在參加籃球比賽時因建築物牆面倒塌被壓，不幸罹難。他同時呼籲外界協助，因為當地供水系統已嚴重受損，急需食物與飲水。

最受外界注意的還有班塔延島（Bantayan Island）擁有百年歷史的聖伯多祿宗徒教堂（Parish of Saint Peter the Apostle），在猛烈搖晃中坍塌。網路上流傳的畫面顯示，教堂燈光不斷閃爍，隨後部分建築結構崩落。菲律賓國營電台《Radyo Pilipinas》在社群媒體分享的照片顯示，教堂大部分結構被震毀，現場滿地瓦礫。

當地25歲居民帕西蘭（Martham Pacilan）受訪時回憶，當時只聽到轟隆巨響，緊接著就看到石塊砸落，「幸好沒有人受傷，但我嚇得僵在原地動不了，只能等搖晃停下來。」

震後，宿霧省醫院（Cebu Provincial Hospital）因擔心建築受損倒塌，緊急將病患移到戶外臨時病床，醫護人員與救難隊徹夜搶救。消防單位則指出，博戈市多處房屋牆面龜裂，消防局和道路亦受損。現場還可見大量遺體袋被運出，死亡人數恐怕持續攀升。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，震度最高達儀器震度6級，體感震度達5級，代表室內外都有明顯搖晃。當局警告，後續將有數百次餘震持續影響當地，目前已緊急拉高應變層級，全力投入救援。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

菲律賓地震宿霧東南亞要聞

