百年教堂震垮！宿霧強震釀69死　宣布進入災難狀態

▲強震導致班塔延島擁有百年歷史的教堂出現坍塌。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓中部宿霧省（Cebu）9月30日深夜發生規模6.9強震，強烈搖晃重創多個城鎮，當地一座有百年歷史的教堂也在地震中出現崩裂。這起地震已造成69人死亡、數十人受傷，醫院也因傷患湧入而瀕臨崩潰，當局隨即宣布宿霧省進入災難狀態（state of calamity），死傷人數恐再攀升。

▲宿霧省宣布進入災難狀態。（圖／路透）



宿霧省災害辦公室初步統計死亡人數為69人，不過仍待確認。菲律賓民防部（Civil Defense）官員阿巴波（Jane Abapo）表示，這是根據地方政府提供的資料，目前仍持續比對。民防官員亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）透露，博戈市醫院已經「不堪負荷」，大量傷患湧入。

鎮防災辦公室主任維亞莫爾（Gemma Villamor）指出，位於博戈市附近的梅地寧鎮（Medellin），至少有12名居民因天花板和牆壁倒塌喪命，其中有些人是在睡夢中遭到掩埋。

▲菲律賓宿霧規模6.9強震導致多棟建物損毀。（圖／路透）



同樣鄰近的聖雷米吉奧鎮（San Remigio）也傳出5人死亡，包括3名海巡人員、1名消防員以及1名孩童。副鎮長雷恩斯（Alfie Reynes）向電台《DZMM》表示，這些人是在參加籃球比賽時因建築物牆面倒塌被壓，不幸罹難。他同時呼籲外界協助，因為當地供水系統已嚴重受損，急需食物與飲水。

最受外界注意的還有班塔延島（Bantayan Island）擁有百年歷史的聖伯多祿宗徒教堂（Parish of Saint Peter the Apostle），在猛烈搖晃中坍塌。網路上流傳的畫面顯示，教堂燈光不斷閃爍，隨後部分建築結構崩落。菲律賓國營電台《Radyo Pilipinas》在社群媒體分享的照片顯示，教堂大部分結構被震毀，現場滿地瓦礫。

WATCH: The St. Peter and Paul Church in Bantayan Island, Cebu, one of the oldest churches in Visayas, collapsed due to the magnitude 6.7 earthquake that struck the province on Tuesday night, September 30. #LindolPH #EarthquakePH | ????: Martham Pacilan



READ MORE:… pic.twitter.com/5IazN1PCIT — Inquirer (@inquirerdotnet) September 30, 2025

當地25歲居民帕西蘭（Martham Pacilan）受訪時回憶，當時只聽到轟隆巨響，緊接著就看到石塊砸落，「幸好沒有人受傷，但我嚇得僵在原地動不了，只能等搖晃停下來。」

震後，宿霧省醫院（Cebu Provincial Hospital）因擔心建築受損倒塌，緊急將病患移到戶外臨時病床，醫護人員與救難隊徹夜搶救。消防單位則指出，博戈市多處房屋牆面龜裂，消防局和道路亦受損。現場還可見大量遺體袋被運出，死亡人數恐怕持續攀升。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，震度最高達儀器震度6級，體感震度達5級，代表室內外都有明顯搖晃。當局警告，後續將有數百次餘震持續影響當地，目前已緊急拉高應變層級，全力投入救援。