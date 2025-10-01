菲強震增至60死！　學者驚揭震央「400年沒發生大地震」

▲菲律賓學者指出，震央地區過去400年都未記錄到大地震。（圖／翻攝phivolcs.dost.gov.ph）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震，迄今導致至少60人死亡。菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）指出，這次震央位於博戈市（Bogo City）東北方21公里處，但該區域過去400年來從未發生強烈地震。

這場地震規模達到6.9，震源深度卻僅5公里，博戈市、達安班塔延（Daanbantayan）、麥德林（Medellin）、聖雷米希奧（San Remigio）和塔布埃蘭（Tabuelan）等地都感受到「破壞性的」7級震度。此外維薩亞斯群島（Visayas）大部分區域、呂宋島（Luzon）和民答那峨島（Mindanao）部分區域也能感受到晃動。

▲隨著搜救行動進行中，傷亡人數可能持續波動。（圖／路透）



不幸的是，震央地區最近才剛遭受連續風暴襲擊。而根據BBC與路透社最新消息，菲律賓官方1日宣布罹難人數已經攀升至60人，民防局副局長亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）說，隨著搜救隊接獲更多通報，死亡人數仍有可能波動。

菲律賓火山地震研究所地震學部門主管塞維亞（Winchelle Sevilla）根據資料庫數據指出，震央地區過去400年從未發生重大地震，僅偵測到規模4以下的微小地震，人們通常感受不到晃動。

9月30日發生強震至今，博戈市震央附近已記錄到數百次餘震。塞維亞警告，餘震可能持續數周甚至數月，其中部分強度足以讓居民感受到。火山地震研究所已派員前往震央進行詳細調查，蒐集更多資訊。