菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

菲律賓宿霧島（Cebu）近海在9月30日晚間發生規模6.9地震。地震專家郭鎧紋今（1日）表示，規模6.9地震釋放能量相當11.3顆原子彈，地震原因是菲律賓大斷層活動造成，目前已有4起規模5以上餘震，預估未來一周還有規模6以上餘震，估最大可達到6.4，由於2013年10月宿霧島旁也發生過規模7.1強震，也不排除還有更大強震。

菲律賓宿霧島近海在9月30日晚間發生規模6.9強震，地震深度僅10公里，屬於淺層地震。截至今天清晨為止，已造成超過30人死亡。

地震專家郭鎧紋表示，這起規模6.9地震，釋放能量相當於11.3顆原子彈，震央就在宿霧島東部近海，地震原因為菲律賓大斷層活動造成，在2013年10月15日，宿霧島附近也發生過規模7.1強震，出現6.9地震並不意外。

郭鎧紋進一步分析，菲律賓主要有3條大構造，最西邊是馬尼拉海溝，最東邊菲律賓海溝，中間則是菲律賓大斷層，馬尼拉海溝向東邊隱沒，菲律賓海溝則向西隱沒，導致菲律賓地震、火山活動相當活躍，甚至海嘯相當頻繁，其中火山帶就從印尼往北穿越菲律賓，並往北延伸到蘭嶼、綠島附近。

根據統計，從1900年至今，全球規模7以上強震共1585個，郭鎧紋表示，光是菲律賓就有80個，遠高於台灣，顯示菲律賓強震活躍程度。昨天發生規模6.9地震，預估未來一周還有規模6以上餘震，餘震最高強度可達到6.4，甚至也不排除6.9只是前震，後面還有更大主震，近期有計畫前往宿霧島民眾要留意。

此外，郭鎧紋指出，去年全球共發生100個規模6以上地震，但今年9月剛結束，就已經累積108個規模6以上地震，且光是9月就有10個，加上7月俄羅斯還發生規模8.8地震，顯示地球已進入地震活躍期。