　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

▲▼菲律賓宿霧島近海昨發生6.9地震，郭鎧紋預估，未來一周還有規模6以上餘震，最大規模可達6.4。（圖／郭鎧紋提供）

▲菲律賓宿霧島近海昨發生6.9地震，郭鎧紋預估，未來一周還有規模6以上餘震。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

菲律賓宿霧島（Cebu）近海在9月30日晚間發生規模6.9地震。地震專家郭鎧紋今（1日）表示，規模6.9地震釋放能量相當11.3顆原子彈，地震原因是菲律賓大斷層活動造成，目前已有4起規模5以上餘震，預估未來一周還有規模6以上餘震，估最大可達到6.4，由於2013年10月宿霧島旁也發生過規模7.1強震，也不排除還有更大強震。

菲律賓宿霧島近海在9月30日晚間發生規模6.9強震，地震深度僅10公里，屬於淺層地震。截至今天清晨為止，已造成超過30人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地震專家郭鎧紋表示，這起規模6.9地震，釋放能量相當於11.3顆原子彈，震央就在宿霧島東部近海，地震原因為菲律賓大斷層活動造成，在2013年10月15日，宿霧島附近也發生過規模7.1強震，出現6.9地震並不意外。

郭鎧紋進一步分析，菲律賓主要有3條大構造，最西邊是馬尼拉海溝，最東邊菲律賓海溝，中間則是菲律賓大斷層，馬尼拉海溝向東邊隱沒，菲律賓海溝則向西隱沒，導致菲律賓地震、火山活動相當活躍，甚至海嘯相當頻繁，其中火山帶就從印尼往北穿越菲律賓，並往北延伸到蘭嶼、綠島附近。

▲▼菲律賓宿霧島近海昨發生6.9地震，郭鎧紋預估，未來一周還有規模6以上餘震，最大規模可達6.4。（圖／郭鎧紋提供）

▲菲律賓地震活動頻繁，1900年至今，全球規模7以上強震共1585個，菲律賓就有80個。（圖／郭鎧紋提供）

根據統計，從1900年至今，全球規模7以上強震共1585個，郭鎧紋表示，光是菲律賓就有80個，遠高於台灣，顯示菲律賓強震活躍程度。昨天發生規模6.9地震，預估未來一周還有規模6以上餘震，餘震最高強度可達到6.4，甚至也不排除6.9只是前震，後面還有更大主震，近期有計畫前往宿霧島民眾要留意。

此外，郭鎧紋指出，去年全球共發生100個規模6以上地震，但今年9月剛結束，就已經累積108個規模6以上地震，且光是9月就有10個，加上7月俄羅斯還發生規模8.8地震，顯示地球已進入地震活躍期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

逆風喊「婦人沒有錯」　苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

厭童變流行？她嘆「年輕人見孩就翻白眼」：連2歲幼兒都不放過

年輕人捷運上踹婦人「不對但可理解」　他點出爆發關鍵：遲早發生

彰化名店阿三肉圓漲價「1顆60」老饕照吃力挺　阿璋不跟進

味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

出腳踹北捷婦　李怡貞喊勇敢「碰瓷滋事的人太多」：鼓勵適當回擊

菲6.9地震「相當11.3顆原子彈」　專家：不排除後面有更大主震

百億企業家到藝術創作者！「大金先生」蘇一仲首次舉辦個人創作展

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

陸規定酒店「電視開機播央視」　強調須「直接全螢幕」

追撞女騎士「頭部爆血」送醫　高雄17歲少年猴無照上路慘了

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

東京隨機殺人！76歲婦遭刺喪命　嫌犯冷血喊「誰都可以殺」

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

14歲時失去選擇　童婚女孩講述被奪走的青春與夢想

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光　GPU效能暴漲近四成？

超越迷你版LABUBU！　「星星人」新品隱藏款「溢價16倍」

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

【倉庫擋水救命】馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃！悲喊：什麼都沒了

生活熱門新聞

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

更多熱門

相關新聞

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

菲律賓昨晚6.9強震　氣象署揭成因：全球地震風險最高區域

菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震。我國中央氣象署地震測報中心表示，菲律賓海板塊以每年100-107毫米的速度隱沒至巽他板塊，引發大量地震，使該區成為全球地震風險最高的區域之一，此次對台灣無直接影響。

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「麥德姆」颱風　最新路徑曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「麥德姆」颱風　最新路徑曝

菲6.9強震釀逾30死　宿霧宣布全面停課

菲6.9強震釀逾30死　宿霧宣布全面停課

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

菲6.9強震釀20死37傷　宿霧多地災情慘重

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

菲律賓宿霧深夜6.7強震！

關鍵字：

郭鎧紋菲律賓宿霧島6.9

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

可能有新颱風！　變天時間曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

台人體內塑化劑比歐美高7倍！醫點名10大陷阱

白髮婦捷運逼讓座遭踹　律師曝風險高

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面