菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

新北特搜隊。（圖／新北市政府消防局提供）



記者崔至雲／新北報導

菲律賓加比克市9月30日當地晚上21時59分發生規模6.9強震，造成嚴重災情；目前已知超過69人死亡，造成許多建築物倒塌受損，預估地震災情可能持續擴大。新北市消防局今（1日）早接獲內政部通知，啟動國際人道救援機制，目前已有65位輪值人員以及3隻搜救犬整備完成，待收到消防署出動命令，將即刻趕往救援。

消防局長陳崇岳表示，台灣同為地震頻繁的地區，面臨地震天災，台灣感同身受，新北市特種搜救隊通過國家搜救能力分級檢測(NAP，National Accreditation Process)，取得重型搜救隊伍能力認證，配置有搜救、醫護、土木技師、重機械專家及搜救犬，過去曾參與高雄氣爆救災、復航空難、蘇迪勒風災、台南震災、蝶戀花遊覽車翻車救助、花蓮震災、黑鷹直升機救援、花蓮太魯閣號列車出軌及南投仁愛鄉土石流及花蓮光復鄉堰塞湖災害等救援現場，救災經驗豐富，同時具備有相關後勤與醫療能力。

消防局強調，此次菲律賓發生強震，本於人道關懷與救災無分國界精神，新北市特種搜救部隊，國際人道救援工作準備就緒，倘若中央有需要，隨時接受徵召，趕赴災區搶救受困災民。



