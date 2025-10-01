快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，不僅中央社記者謝幸恩涉入，《菱傳媒》也捲入其中。《菱傳媒》昨也宣布停止營運。中央社今（1日）稍早聲明表示，「本社前員工謝幸恩女士於9月29日請辭，相關作為可能已違反新聞倫理規定，嚴重傷害本社聲譽，本社今日赴台北地方檢察署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴」。

黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，包含綠委王義川、政委張景森、陳時中、前民進黨秘書長林右昌、前民眾黨主席柯文哲，菱傳媒社長陳申青昨於會中正式宣布「即日起停刊」。

而同樣涉案的中央社記者、台北司法記者聯誼會會長謝幸恩日前宣布請辭。黃國昌受訪時則大讚謝幸恩是優秀記者，「這才是一個記者應該有的樣子，知道記者的天職是什麼、知道台灣現在的政媒環境是什麼」。謝幸恩除當狗仔外，更曾一人分飾兩角在不同媒體任職，曾在採訪過程中透過「蕭依依」與「謝幸恩」身分約訪，也曾配合黃當暗樁。

中央社聲明表示，本社前員工謝幸恩女士於9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及本社社規，嚴重傷害本社社譽。

中央社指出，已於今日上午赴台北地檢署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴，後續並將針對其侵害本社名譽一事，提起相關之民事訴訟。至於謝女士在任職期間之行為，是否涉及違反本社相關規定，目前已交由調查委員會處理。