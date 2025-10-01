黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

▲黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔跟監」爭議，更傳出《菱傳媒》「105號系列碼頭案」、黑幫寶和會內幕等獨家報導都是來自黃國昌，黃國昌今（1日）也證實此事。而菱傳媒前總編輯蔡日雲則駁斥，如果說那張寶和會心智圖是吹哨者團隊的成績，自己必須說，只是給了一堆公司名稱，用黃國昌慣用的連連看，當時自己還咒罵「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤」。她嘆，早上發現謊話連篇的受訪者，「成功不必在我」，但就有垃圾人會攬功，說都是他的功勞。

針對「菱傳媒創刊號揭露顏家105號碼頭案，當時是和吹哨者協會合作」傳聞，黃國昌今日證實，「是，沒錯，台中港105號碼頭弊案，從頭到尾就是我們協會調查完成，當時跟菱傳媒合作，當然菱傳媒後來找誰寫稿，我沒有多過問，105號台中碼頭案，也成為菱傳媒成立後第一年就獲獎的合作」。

對此，蔡日雲表示，105號碼頭議題是「公共議題」，當年大家各憑本事去跑，知道的人不少，懼於權勢，噤聲的人更多。

蔡日雲表示，2021年的《菱》，有一群無懼黑白兩道壓力的媒體工作者，努力爬梳資訊、無數晚上熬夜看好幾年的立院公報、為確認地點詳細地點走訪奔波、反覆改稿、反覆確認、反覆開會溝通，反覆做很多必須再三反覆確認的事，確保查證過程中即使碰到受訪者說謊，在嚴謹流程中也能夠發現並招架。

蔡日雲認為，同時間，他們也正在同步再三對比部分場景內容，直到報導出去的內容，完全貼近事實，零失誤，這才是調查記者真功夫的表現。至於吹哨者協會的調查團隊查證到何種程度，因為她未曾見過其最終報告，故無法評論。

蔡日雲指出，但如果說那張寶和會的心智圖是吹哨者調查團隊的成績，自己必須老實說，從社方以新聞線索資訊將表格拿給她時，相當傻眼，就是只給了一堆公司名稱，然後用黃國昌慣用的連連看，互相串聯，就說是寶和會組織圖。

蔡日雲回憶，當時查證過程中，自己不斷重複咒罵「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤，連估狗確認都不會嗎？這如果是我同事，一定會被我釘爆」。

蔡日雲指出，然後他們從那張錯誤百出的資訊表格中，透過判決書檢索、公司登記一家一家仔細查看，甚至到公司登記位置逐一查看，將查證過與確認過的資訊內容，再花了好幾天重置表格，表格做好後再重新確認所有關係，才整理出後來讀者看到的黑網圖，生怕不是他們原創資訊的新聞爆料，有一丁點疏失。

蔡日雲認為，回到105號碼頭議題，大家從不同角度報導，也督促了政府收回成命，他們發揮了第四權的監督功能，美事一樁。但早上新聞就立刻發現了謊話連篇的受訪者，「成功不必在我」，但就有垃圾人會攬功，說都是他的功勞。