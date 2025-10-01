　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

▲黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌捲入「養狗仔跟監」爭議，更傳出《菱傳媒》「105號系列碼頭案」、黑幫寶和會內幕等獨家報導都是來自黃國昌，黃國昌今（1日）也證實此事。而菱傳媒前總編輯蔡日雲則駁斥，如果說那張寶和會心智圖是吹哨者團隊的成績，自己必須說，只是給了一堆公司名稱，用黃國昌慣用的連連看，當時自己還咒罵「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤」。她嘆，早上發現謊話連篇的受訪者，「成功不必在我」，但就有垃圾人會攬功，說都是他的功勞。

針對「菱傳媒創刊號揭露顏家105號碼頭案，當時是和吹哨者協會合作」傳聞，黃國昌今日證實，「是，沒錯，台中港105號碼頭弊案，從頭到尾就是我們協會調查完成，當時跟菱傳媒合作，當然菱傳媒後來找誰寫稿，我沒有多過問，105號台中碼頭案，也成為菱傳媒成立後第一年就獲獎的合作」。

對此，蔡日雲表示，105號碼頭議題是「公共議題」，當年大家各憑本事去跑，知道的人不少，懼於權勢，噤聲的人更多。

蔡日雲表示，2021年的《菱》，有一群無懼黑白兩道壓力的媒體工作者，努力爬梳資訊、無數晚上熬夜看好幾年的立院公報、為確認地點詳細地點走訪奔波、反覆改稿、反覆確認、反覆開會溝通，反覆做很多必須再三反覆確認的事，確保查證過程中即使碰到受訪者說謊，在嚴謹流程中也能夠發現並招架。

蔡日雲認為，同時間，他們也正在同步再三對比部分場景內容，直到報導出去的內容，完全貼近事實，零失誤，這才是調查記者真功夫的表現。至於吹哨者協會的調查團隊查證到何種程度，因為她未曾見過其最終報告，故無法評論。

蔡日雲指出，但如果說那張寶和會的心智圖是吹哨者調查團隊的成績，自己必須老實說，從社方以新聞線索資訊將表格拿給她時，相當傻眼，就是只給了一堆公司名稱，然後用黃國昌慣用的連連看，互相串聯，就說是寶和會組織圖。

蔡日雲回憶，當時查證過程中，自己不斷重複咒罵「這是什麼爛表，資訊一堆錯誤，連估狗確認都不會嗎？這如果是我同事，一定會被我釘爆」。

蔡日雲指出，然後他們從那張錯誤百出的資訊表格中，透過判決書檢索、公司登記一家一家仔細查看，甚至到公司登記位置逐一查看，將查證過與確認過的資訊內容，再花了好幾天重置表格，表格做好後再重新確認所有關係，才整理出後來讀者看到的黑網圖，生怕不是他們原創資訊的新聞爆料，有一丁點疏失。

蔡日雲認為，回到105號碼頭議題，大家從不同角度報導，也督促了政府收回成命，他們發揮了第四權的監督功能，美事一樁。但早上新聞就立刻發現了謊話連篇的受訪者，「成功不必在我」，但就有垃圾人會攬功，說都是他的功勞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潰壩後河床地勢變高！2村不適合居住　徐臻蔚盼遷村
白髮婦「為何固執搶1位子」　社工曝背後原因：不是她可以控制
獨／逼哭全網白髮男找到了！　四處尋母淚崩：她喊阿偉救我
美國政府正式關門停擺　影響一次看
快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩
增至69死　宿霧宣布進入「災難狀態」
黃國昌認合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金提扣法案

公費流感、新冠疫苗開打　蔣萬安曝「大寶」確診痛苦3天才緩解

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

控八炯去災區帶發電機拍片遭提告！　童仲彥還原過程嗆：法院見

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

綠81人群組也有政務官　吳宗憲力推《政務人員行為基準法》

如願擔任司法法制召委　翁曉玲好心情：努力推動公教年金提扣法案

公費流感、新冠疫苗開打　蔣萬安曝「大寶」確診痛苦3天才緩解

新壽盼直接轉地上權予輝達　蔣萬安重申「2方案」：一切合法合規

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復正常車流

捷運鬧事婦曝堅持坐優先席理由　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

劉建超傳被帶走　劉海星接中共中聯部長

快訊／台股收盤大漲162.37點　台積電漲20元至1325

紫毛衣＋紫長褲就可以「很法國」　張榕容穿ba＆sh用靴子打破溫柔

昌狗仔受害者名單再+1？　林楚茵：郭台銘總統大選期間也遭跟監

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

陸長假民眾自駕去青海　杭州出發開14小時一看：才到合肥

黑松攜臺大、順天堂簽食養方產品開發MOU　跨領域開發產品

周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

美台關係陷困境！台灣恐重啟核武討論　專家曝「最務實」是這招

【倉庫擋水救命】馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃！悲喊：什麼都沒了

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

更多熱門

相關新聞

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，不僅中央社記者謝幸恩涉入，《菱傳媒》也捲入其中。《菱傳媒》昨也宣布停止營運。中央社今（1日）稍早聲明表示，本社前員工謝幸恩女士於9月29日請辭，相關作為可能已違反新聞倫理規定，嚴重傷害本社聲譽，本社今日赴臺北地方檢察署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴。

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

黃國昌捲「凱思國際養狗仔」風暴　經部回應了

黃國昌捲「凱思國際養狗仔」風暴　經部回應了

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

關鍵字：

菱傳媒黃國昌蔡日雲民眾黨105號碼頭狗仔顏寬恒

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面