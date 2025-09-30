《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！沒想到會到這一步

▲民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，甚至有國家通訊社記者涉入，網媒《菱傳媒》也捲入其中。據指出，《菱傳媒》30日下午召集同仁返社開會，社長陳申青於會中正式宣布「即日起停刊」，他也向同仁們致歉，坦言沒有想到事情會發展到這一步；而該媒體也確定資遣員工，一切將依勞基法規定辦理。

隨著黃國昌狗仔事件曝光，《菱傳媒》也被捲入其中，社長陳申青上周六（27日）發表聲明，在2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫，並非政治偵防。不過，此一聲明仍未讓輿論止血。

據指出，陳申青在發表聲明後隔日（28日）與台鋼老闆會面，當天便決定《菱傳媒》停刊。因此，連假結束返工首日，所有員工一早就接到公司通知，立即停止發稿作業，所有同仁也於今天下午返回社內開會。

據了解，陳申青在今天下午的會議上，正式宣布「即日起停刊」，他也先向所有同仁致歉，並強調他沒有想到事情會發展到這一步。他也在談話中重申了他的聲明內容，強調當時與黃國昌合作時是揭弊協會，當時候黃國昌也不是政治人物，是基於監督政府的職責。

由於《菱傳媒》員工約20人不到，在接下來資遣的作業上，將會依照勞基法規定辦理。據了解，社方也提出兩個選項供員工選擇，「自願離職」與「非自願離職」，如果選擇自願離職者，除資遣費外，會有額外1個月的離職金；如果選擇非自願離職者，則是多0.5個月非自願離職金，而拿非自願離職書者，依規定可向公立就業服務機構申請失業給付或職業訓練生活津貼等權益。此外每位同仁也會有一個月的預告工資。

《菱傳媒》，是於2021年11月時才成立，至今2025年9月30日宣告停刊，營運不滿四年。