「顏家105號碼頭弊案」被證實來自黃國昌　綠委：恐引起藍戒心

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近期遭爆身兼「狗仔頭」，引發輿論譁然，更傳出《菱傳媒》創刊號「105號系列碼頭案」，疑似就是黃國昌提供。國民黨立委蘇清泉則投書媒體聲援，認為黃、前中央社記者謝幸恩所執行的採訪報導都是公開且可受公評之事。對此，綠委吳思瑤今（1日）表示，這件事情引爆的應當是藍白間矛盾，藍營人士對黃國昌恐怕起了戒心跟波瀾。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，甚至有國家通訊社《中央社》記者謝幸恩涉入，網媒《菱傳媒》也捲入其中。據指出，《菱傳媒》30日下午召集同仁返社開會，社長陳申青於會中正式宣布「即日起停刊」。更傳出而《菱傳媒》引以為豪的創刊號「105號系列碼頭案」，疑似就是黃國昌提供，《菱傳媒》創刊總編蔡日雲昨晚也發文說，曾單方面收到社方提供的新聞訊息。

國民黨立委蘇清泉則投書媒體聲援黃國昌，認為黃國昌、謝幸恩所執行的採訪報導，都是公開且可受公評之事，與狗仔刺探隱私顯有區別，應以新聞學上「扒糞記者」歸類為適當。

對此，民進黨立委吳思瑤今日受訪表示，現在越來越多資訊都可以浮現出來，黃國昌的整個跟騷、跟監、偷拍集團，不只針對綠營政敵，恐怕也劍指諸多國民黨的人士。《菱傳媒》昨天爆出來的消息，他們所謂創刊號的大報導，居然爆料者就跟黃國昌狗仔集團有很大的關係。

吳思瑤認為，這件事情引爆的應當是藍白間矛盾，黃國昌為什麼要對國民黨人士一手要合作，一手又爆料打擊？「黃國昌的政治人格，黃國昌完全沒有政治信任」，這部分對未來藍白合，藍營人士對黃國昌恐怕起了戒心跟波瀾。

▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

幹事長鍾佳濱則表示，事實上大家知道包括羅智強說要成立一個什麼的聯盟，「在我們看來就是挺國昌偷拍聯盟，我想他們會挺彼此，互道會運昌隆」。

羅智強1日下午1時在立法院召開「反綠色迫害 人權行動聯盟成立記者會」，出席者包括藍委陳玉珍、前白委蔡壁如、前南投縣議員史雪燕、藍委傅崐萁辦公室代表以及律師李岳洋、唐大鈞、林蔡承、謝芷瑄、練鴻慶。