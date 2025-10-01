證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌遭指「養狗仔跟監」，牽涉其中的媒體《菱傳媒》昨宣布停刊熄燈。外傳菱傳媒社長陳申青向社內員工坦言，創刊號「105號系列碼頭案」、黑幫寶和會內幕等獨家報導都是來自黃國昌。對此，黃國昌今（1日）證實，「沒錯！105號碼頭案系列從頭到尾就是吹哨者協會調查完成」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）



針對菱傳媒昨宣布收刊，黃國昌今爆料，「菱傳媒本來就要收攤了，他們錢早就燒完了，在媒體界應該是大家都知道的是，台鋼就沒有要再給錢了啊」。

至於傳出菱傳媒創刊號揭露105號碼頭案，當時是和吹哨者協會合作？黃國昌證實，「是，沒錯，台中港105號碼頭弊案，從頭到尾就是我們協會調查完成，當時跟菱傳媒合作，當然菱傳媒後來找誰寫稿，我沒有多過問」，105號台中碼頭案，也成為菱傳媒成立後第一年就獲獎的合作。

至於105號碼頭一案，是否會影響未來和立委顏寬恒之間的關係？黃國昌說，「不會，大家都知道我的個性」，他強調，當初不是立委、已經回到民間社會，就是一介平民，50％的時間執行律師業務，50％的時間拿來做公益揭弊吹哨者保護的事情，多次的訪問已多次說明。

黃國昌說，當時在查案子是不分顏色，KCI國昌調查局的最後一集，主題是非法電玩業怎麼變成合法，「這案子我第一個揭露、調查，案子後來已經起訴了，檢察官、調查局那個案子的所有資料都是我們蒐集的」。