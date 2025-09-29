光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

▲水電師傅為了關瓦斯冒險鑽進圍欄。（圖／翻攝自吳沛憶Threads）

圖文／CTWANT

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，造成嚴重災情，光復國中校園內淤泥厚度更達1公尺。民進黨立委吳沛憶昨（28）日表示，現已有水電師傅進駐校園，確認損壞設備、搶修加壓馬達，並排除危險因子。此外， 吳沛憶也提到，一粒麥子基金會據點因瓦斯沒關且大門進不去，水電師傅只好冒險鑽進圍欄搶修。

吳沛憶昨日在Threads發文指出，新匠堂水電師傅團進駐光復國中，正在確認損壞設備，搶修加壓馬達，並針對損壞的家電、木頭及鐵棚等具危險性的物品進行排除。

吳沛憶透露，由於校內淤泥厚度達1公尺，國軍以重機械集中開路，需要更多人前往協助配合，預計復原至少還需1周以上，跟水電師傅聯繫後，呼籲附近的志工能前往協助搬運廢棄物，破壞切割作業則由師傅執行。

吳沛憶提醒，志工前往時建議自備手套及口罩，「請在附近的志工評估自身狀況前往光復國中支援，注意淤泥內可能有碎石、碎玻璃等危險因子，也開始因為日曬飄出臭味，希望大家注意安全。」

