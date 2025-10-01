川普藥價戰首勝　輝瑞同意降低售價

▲美國藥廠輝瑞（Pfizer）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布與輝瑞（Pfizer）達成一項重大協議，該公司將自願下調藥品售價，並響應政府推行的「最優惠國待遇」政策，讓美國藥價與國外低價掛鉤。此協議不僅涵蓋現有藥品，還延伸至未來新藥，並含3年藥品關稅緩徵條款。

川普表示，輝瑞將對現有藥品採取最優惠定價策略，讓美國消費者享受其他已開發國家最低藥價。同時，低收入戶的醫療補助（Medicaid）計劃受益人以及聯邦醫療保險（Medicare）等商業保險支付方，也能以同樣的優惠價格購買輝瑞的新藥。此外，部分受歡迎藥品還將提供5折至免付費的超值優惠，並開放線上購買。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）出席記者會，並證實協議內容。消息人士透露，川普政府為促成此協議，給予輝瑞3年藥品關稅緩徵的承諾，前提是輝瑞必須持續在美國擴建製藥廠。川普更透露，已與多家藥廠洽談類似的降價方案，並要求17家藥廠在月底前提交承諾。

川普5月簽署行政命令，復活具爭議性的「最優惠國待遇」政策，以壓低美國藥價。輝瑞更計劃投資700億美元，在美國設置新藥品製造設施。消息公布後，輝瑞股價應聲上漲5%。這場協議也反映出藥廠在面對川普政府進口藥品關稅壓力下的應變策略。