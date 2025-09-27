川普擬推「半導體美造、進口各半」　台積電擬受惠

▲圖為美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

川普政府正醞釀一項新政策，計畫要求半導體在美國境內的生產比例與進口比例達到1:1。未能達標的企業可能面臨關稅。此舉意在減少對外國晶片的依賴，但也讓蘋果（Apple）與戴爾（Dell）等科技巨頭陷入困境，同時為台積電（TSMC）等公司帶來潛在商機。

根據《華爾街日報》的報導，新規可能迫使企業追蹤所有晶片的來源，並與供應商合作以逐步調整產能。目前許多科技產品都含有全球各地製造的晶片，新政策可能讓蘋果等公司不得不重新規劃複雜的供應鏈。對一向仰賴海外晶片的美企而言，這不僅是挑戰，更可能導致成本增加。

然而，對於像台積電、美光科技（Micron）和格羅方德（GlobalFoundries）這些計畫擴大美國本土生產的企業來說，這可能是一大助力。知情人士透露，川普政府有意提供優惠，例如免除關稅，以鼓勵企業在美設廠。這使得本地生產的半導體業者在談判中可掌握更大的優勢。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已與半導體業界高層討論此構想，強調此政策背後的經濟安全考量。不過，分析指出，想讓美國的晶片產能與進口量達到均衡，挑戰不小，尤其是海外晶片通常價格更低。此外，供應鏈調整與新工廠建設都需要時間。川普政府的貿易調查仍在進行，預計調查完成後將公布具體措施。