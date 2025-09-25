美調降歐盟汽車關稅至15%　追溯自8月1日

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國宣布下調歐盟（EU）汽車進口關稅至15%，並追溯自8月1日起生效。這項舉措是為了落實今年7月美國總統川普與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）達成的貿易協議框架，旨在促進雙方的經濟合作並保障歐洲汽車產業。

根據美國商務部與貿易代表辦公室發布的文件，這次調整將美國對歐盟汽車的關稅從原本的27.5%大幅降至15%。美歐雙方此前已針對貿易政策進行多次談判，並在今年7月達成協議框架，內容涵蓋多數歐盟出口商品的關稅標準。關於汽車和零件的關稅，則取決於歐盟是否採取措施調降美國工業品及部分非敏感農產品的關稅。

為了推動協議落地，歐盟於8月迅速啟動立法程序，為美方調整汽車進口關稅提供法理基礎。此舉不僅顯示出歐盟對汽車產業的重視，也加速了雙方貿易框架的實施進程。這次關稅下調對歐洲汽車製造商而言，無疑是一場關鍵的經濟喘息機會。

此外，美國文件中還提到，除了汽車關稅調整外，自9月1日起，飛機及其零件、學名藥（generic drug）及原料，以及部分金屬和礦石等行業商品將享有關稅豁免。美國官方表示，未來相關商品清單仍可能有所變動，顯示出美方對貿易政策的靈活調整空間。