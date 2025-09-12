快訊／台灣20％關稅調降有望？　美商務部長：將達成重大協議

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅協議進展備受外界關注，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天透露「即將達成重大協議」，引發熱議。川普總統此前將台灣「對等關稅」暫時調整至20%，台灣正全力爭取稅率調降，避免疊加原有稅率，台美雙邊談判進入關鍵階段。

盧特尼克在接受CNBC專訪時，談及與台灣及其他國家商務部長的會談進展。他指出台灣今年對美貿易順差創新高，尤其在半導體領域，由於人工智慧（AI）晶片需求大增，台灣企業面臨額外關稅壓力，正努力應對川普關稅政策的衝擊。盧特尼克的言論似乎暗示，未能調降稅率的國家或出現新的談判機會。

韓國方面已宣布與美國達成汽車關稅協議，交換條件是增加對美投資，但雙邊文件尚未正式簽署。近期，美國移民暨海關執法局（ICE）突擊搜查韓國企業在美工廠，對工作簽證及投資造成疑慮。同時，盧特尼克透露日本已提交相關文件，但進一步協議仍未完成，顯示美日談判也面臨挑戰。

此外，盧特尼克提到美國與印度的貿易談判陷入僵局，川普計劃與印度總理莫迪（Narendra Modi）展開會談，試圖打破僵局。美方條件包括要求印度停止購買俄羅斯石油，這可能成為協議達成的最大障礙。盧特尼克的言論表明，美國在全球經貿談判中正積極施壓，尋求更有利的協議條件。