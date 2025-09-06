Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

▲川普稱Google遭罰不公平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普毫不掩飾地抨擊歐盟對Google祭出34.7億美元（約新台幣1055億元）的反壟斷罰款，直言這是對美國企業的「不公平打擊」。他甚至揚言，若歐盟不撤銷罰款，美方將祭出報復性關稅回應。川普的言論，揭示了科技與貿易間的複雜博弈。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文，批評歐盟「打擊」Google的行動。他認為這項罰款並非正義之舉，而是一種搶奪美國資源的手段。他寫道：「這35億美元本來可以用來創造美國的投資和就業，卻被迫流向歐洲。」川普強調，這樣的重罰不僅對Google不公平，更是對美國納稅人的不尊重。

這並非歐盟首次對美國科技巨頭下重手。川普提到，早在2016年，歐盟就要求蘋果（Apple）向愛爾蘭補繳130億歐元的稅金與利息。他憤怒表示：「他們應該把這些錢要回來！如果不行，我就會動用報復性關稅來取消這些不公正的懲罰。」川普的言詞強硬，顯示他不僅捍衛美國企業，更試圖挑戰歐盟的權威。

就在前一天，川普在白宮宴請科技界重量級人物，包括Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）和共同創辦人布林（Sergey Brin）。晚宴中，川普特別祝賀兩人，因美國法官本週駁回了一項要求Google出售Chrome瀏覽器的反壟斷訴訟。川普的態度顯然是力挺Google，同時也暗示美國政府將在未來的科技與貿易競爭中採取更為強勢的立場。