社會 社會焦點 保障人權

綠營前議員幫郭台銘收購連署書　郭麗華今判3年10月褫奪公權5年

▲前民進黨籍市議員郭麗華與劉姓助理因協助郭台銘連署案，桃園地院今天依違反總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑3年10月，併科罰金300萬元、褫奪公權5年。（圖／翻攝自郭麗華臉書）

▲民進黨籍前市議員郭麗華與劉姓助理因協助郭台銘連署案，桃園地院今天依違反總統副總統選舉罷免法判處有期徒刑3年10月，併科罰金300萬元、褫奪公權5年。（圖／翻攝自郭麗華臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍桃園市前議員郭麗華於2023年10月間涉嫌協助郭台銘、賴佩霞總統副總統連署到達選舉門檻，指示劉姓前助理對外收購連署書，但郭矢口否認犯行，桃園地檢署依違反選罷法將郭等7人起訴，並建請院方從重量刑；桃園地院審理後今（30）日審結依違反總統副總統選舉罷免法，判處有期徒刑3年10月，併科罰金300萬元，褫奪公權5年，還可上訴。

桃檢調查，時年60歲的前市議員郭麗華，2023年10月間為求替當時積極連署總統副總統選舉的郭台銘、賴佩霞取得連署書，指示前服務處劉姓助理，以每份300元對外收購連署書，劉女同意後遂於同年10月2至6日、12日分6次到郭之服務處向郭領取325份空白連署書，並收受連署書賄賂對價共計8萬4000元，過程中有45份因劉女沒遇到郭，因此1萬3500元未取得，郭也另外支付1萬2000元給劉女作為走路工費用；檢方另查出，劉姓助理後來指示陳姓女樁腳等6人，從10月12日起，向民眾索取身分證影本並簽立連署書，但後來有部分連署民眾自願繳回8800元等情事。

桃檢複訊時，被告郭麗華否認犯行，並辯稱，劉女是其助理，有聯絡過郭台銘連署事情，是當初郭姓宗親會說要求挺郭，她是民進黨員不便出面，沒有委託劉女幫忙連署，亦不清楚劉女指證連署300元資金從何而來；檢方認為，郭麗華否認犯行且飾詞狡辯，其為民意代表當知選舉公正之重要性，卻仍為此犯行，伐害民主，建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，被告郭麗華否認對連署人交付賄賂使其為特定被連署人連署之犯行，辯稱「只是找證人劉姓前助理協助連署書簽署，沒有指示以300元的代價去尋求連署書」等語。法院根據證人證詞，均係受居於主導地位之被告郭麗華指示，被告犯行堪予認定，其餘被告均坦承。

法官審酌，被告八人透過行求、期約及交付賄賂之方式使連署人為特定被連署人連署，妨害總統、副總統選舉連署制度之公正性及公平性，考量被告劉等7人始終坦承犯行，同案被告郭麗華則始終否認本案犯罪之態度，參酌被告八人均無經法院論罪科刑之素行，衡酌被告八人犯罪情節及分工內容等情，法官審結依違反總統、副總統選舉罷免法判處被告郭麗華有期徒刑3年10月，褫奪公權5年，併科罰金300萬元。另7名同案被告則分處有期徒刑6月至1月6月徒刑不等，並依法諭知緩刑處分，本案仍可上訴。

桃園本土登革熱新增3例累計4例　市府啟動區級應變中心

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸！路人圍捕送辦...惡賊鬼扯「誤傷」

洗錢犯「20秒」8樓衝2樓還暗爽　下秒警追上噴辣椒水緝捕歸案

09/29 全台詐欺最新數據

