　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北地院25日表示，前民進黨資深黨工黃取榮等人遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，依違反《國家機密保護法》等罪，將黃重判有期徒刑10年。對此，國民黨立委吳宗憲表示，黃取榮拿了近500萬元的不法所得，如果這筆錢不立刻扣押、追回，等於「背叛台灣還能領中共獎金」，呼籲司法單位立即扣押不法「情報收入」。

吳宗憲表示，依據25日台北地院新聞稿，上半年驚爆的府院黨共諜案，其中民進黨前資深黨員黃取榮遭中共吸收，在我國發展情報組織，負責吸收國安情資，親手交付情報給中共，且依據現有證據，已從中共收取高達497萬7500元報酬，他呼籲司法單位，馬上凍結黃取榮及相關第三人財產，不能讓共諜洗白犯罪所得，拿著500萬繼續逍遙法外。

吳宗憲說，黃取榮所為，包括「吸收內線」，透過民進黨「民主學院」前副主任邱世元，滲透進總統府、副總統辦公室、外交部內部網絡；「指揮滲透」，吸收總統府前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮的祕書何仁傑，刺探、收集並交付我國機密外交與國安行程；「回報中共」，將機密資訊與中共要求內容整合為分析報告，以加密軟體回傳給中共情工人員；「收受鉅款」，從中共手中獲得近500萬元報酬，與邱世元透過「金流斷點式」洗錢匯回台灣。

吳宗憲接著說，更離譜的是，黃取榮全案否認犯行，毫無悔意，但卻仍保有近500萬的不法「情報收入」？法院特別點出，這4名被告長期在政壇或公職工作，本該最清楚「效忠國家」的重要性，但卻刺探、收集、洩漏並交付外交部與總統副總統行程等高度敏感情報，不僅危害我國外交安全，更直接助長中共「三戰」操作，對國家利益造成嚴重傷害。

吳宗憲提到，司法除了從重量刑，更重要的是，立即截斷不法財產利益！黃取榮拿了近500萬元的不法所得，如果這筆錢不立刻扣押、追回，等於「背叛台灣還能領中共獎金」，且很有可能鼓勵更多人走上「情報換錢」的背叛之路。唯有徹底剝奪犯罪所得，才能真正抑制這類賣國行為的發生，維護司法公信力！請司法單位依據《刑事訴訟法》第133條扣押其等犯罪所得，斷絕不法所得，才能真正抑制犯罪，「須立即扣押」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
搶救小沂乾姑丈！屋內灌滿泥沙畫面曝
趕快兌獎！手機報稅今公布中獎名單
曝堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？
虎媽是累犯！20年前虐婆婆不給飯吃　「驚世媳婦」又害死女兒
火車站擠滿人！她在花蓮捕捉暖心一幕　網感動：我喜歡台灣的原因
虎媽21歲女兒暴瘦！疑長期營養不良餓死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

台南置產聚焦永康核心「時代至上」搶佔蛋黃精華區

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

劍指傅崐萁竟冒出綠高層內鬼　王定宇「有殺傷力的」對話外流　爆怒嗆「一群叛徒」退群

鄭麗文拜會工商大老　林伯豐認同政治理念：國民黨該讓新人才出來

「巨洪」瞬間湧入公寓！金多美背兒逃亡　淚崩：我怎麼一個人走？

2026藍白合作可採「聯合政府」　黃國昌：研討會擬邀趙少康

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

野溪流入河床溢漫回流佛祖街　前進協調所：已進行封堵工作

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

白晝之夜11月登場　蔣萬安指示文化局：思考回歸核心精神

韓國瑜秀本人＋立法院、基金會捐款證明！　為花蓮共捐236萬元

600家長求助無門！貝兒絲樂園疑惡性倒閉　消保處：該契約不具效力

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保撿抗告　法院裁定羈押禁見

《中文怪物》爆紅電視台為何不做？　主播長文揭殘酷真相

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票搖頭突破盲點：承認很難嗎？

Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

馬太鞍部落感謝各界伸援！公開信曝「滿身傷但一定會再站起來」

花蓮光復災區災民熱食送暖　慈濟行動廚房現煮餐點供應

人氣涼糕店「涼食帖」東區旗艦店開幕　買1送1券限量送

陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

「2025海洋之聲」音樂會落幕　台東成南島文化交流新據點

無尾熊寶寶墜樹「緊抱溫柔阿金求救」　可愛畫面網讚：最棒狗媽

ROSÉ公開〈APT.〉第一版　少了火星人歌詞大不同！

政治熱門新聞

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

節目槓上！陳柏惟狂嗆「花蓮疏失殺人」　黃敬平回擊那你去救災啊

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

快訊／黃國昌被爆指揮狗仔團隊跟監政敵　王義川怒提告：臭卒仔

為花蓮災情槓上　陳柏惟發文嗆：我哪天出來選舉黃敬平一定推了一把

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／國軍遭雲豹8輪甲車撞傷「內臟破裂大出血」　國防部回應了

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

垂直避難是「沒辦法的辦法」　李鴻源：短時間撤8千人絕對做不到

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

更多熱門

相關新聞

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

許淑華控「干擾檢調辦共諜案」　徐巧芯嗆：竟然檢討揭發真相的人

民進黨台北市議員許淑華今（26日）在臉書開轟，國民黨立委徐巧芯干擾檢調辦共諜案，但在檢調與法院的努力下，成功對共諜重判8至10年，她質問徐巧芯，什麼時候才要對損害國安的行為向國人道歉？對此，徐巧芯則反嗆，政府動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人。

徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

徐巧芯烏龍爆料險讓共諜案輕判　許淑華批：損害國安何時道歉？

綠營共諜案4人重判理由曝　助長中共「三戰」

綠營共諜案4人重判理由曝　助長中共「三戰」

《綜藝玩很大》再度槓上《飢餓遊戲》

《綜藝玩很大》再度槓上《飢餓遊戲》

Lulu閃嫁陳漢典

Lulu閃嫁陳漢典

關鍵字：

綠營共諜黃取榮吳宗憲中共

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

她特別選「冷門物資」送到花蓮　網：好細心

百歲人瑞家中遭洪水淹死　曾孫監視器見最後一面

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面