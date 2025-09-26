綠營共諜案黃取榮重判10年　吳宗憲：應立即扣押500萬中共報酬

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地院25日表示，前民進黨資深黨工黃取榮等人遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，依違反《國家機密保護法》等罪，將黃重判有期徒刑10年。對此，國民黨立委吳宗憲表示，黃取榮拿了近500萬元的不法所得，如果這筆錢不立刻扣押、追回，等於「背叛台灣還能領中共獎金」，呼籲司法單位立即扣押不法「情報收入」。

吳宗憲表示，依據25日台北地院新聞稿，上半年驚爆的府院黨共諜案，其中民進黨前資深黨員黃取榮遭中共吸收，在我國發展情報組織，負責吸收國安情資，親手交付情報給中共，且依據現有證據，已從中共收取高達497萬7500元報酬，他呼籲司法單位，馬上凍結黃取榮及相關第三人財產，不能讓共諜洗白犯罪所得，拿著500萬繼續逍遙法外。

吳宗憲說，黃取榮所為，包括「吸收內線」，透過民進黨「民主學院」前副主任邱世元，滲透進總統府、副總統辦公室、外交部內部網絡；「指揮滲透」，吸收總統府前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮的祕書何仁傑，刺探、收集並交付我國機密外交與國安行程；「回報中共」，將機密資訊與中共要求內容整合為分析報告，以加密軟體回傳給中共情工人員；「收受鉅款」，從中共手中獲得近500萬元報酬，與邱世元透過「金流斷點式」洗錢匯回台灣。

吳宗憲接著說，更離譜的是，黃取榮全案否認犯行，毫無悔意，但卻仍保有近500萬的不法「情報收入」？法院特別點出，這4名被告長期在政壇或公職工作，本該最清楚「效忠國家」的重要性，但卻刺探、收集、洩漏並交付外交部與總統副總統行程等高度敏感情報，不僅危害我國外交安全，更直接助長中共「三戰」操作，對國家利益造成嚴重傷害。

吳宗憲提到，司法除了從重量刑，更重要的是，立即截斷不法財產利益！黃取榮拿了近500萬元的不法所得，如果這筆錢不立刻扣押、追回，等於「背叛台灣還能領中共獎金」，且很有可能鼓勵更多人走上「情報換錢」的背叛之路。唯有徹底剝奪犯罪所得，才能真正抑制這類賣國行為的發生，維護司法公信力！請司法單位依據《刑事訴訟法》第133條扣押其等犯罪所得，斷絕不法所得，才能真正抑制犯罪，「須立即扣押」。