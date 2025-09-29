分析／2026藍白怎麼合？　議員提名、協調成國民黨魁戰最大難題

▲國民黨主席候選人鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘。（圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日改選，藍白合成為重要政見之一，候選人不約而同提出類似主張，皆強調透過團結把席次極大化。但高層們話說輕巧，基層卻不那麼樂觀，一名備戰市議員的藍營人士指出，反罷免大成功後在野士氣大振，彷若藍白聯手、攻無不克，但是接下來的2026地方選舉，乃至2028總統大選都牽涉資源分配，藍白新生代戰將鎖定的議員選區重複度非常高，互相排擠在所難免，是這次黨魁選舉最難答的一題。

黨主席選舉進入白熱化，藍白合議題也成為交鋒重點，前台北市長郝龍斌表示，參選名額要透過藍白協商共同決定，給民眾黨要一些提名空間；前藍委鄭麗文則說「尊重互信」，兩黨商議真正選賢與能的辦法、施行細則；藍委羅智強表示，藍白要一起談機制，由民調作為最大的參考，而非國民黨單方提機制，這是不公平的。

在野726、823結盟反罷免取得豐碩成果，乍看之下，藍白合已有相當程度的默契，組成政治結盟指日可待，然而，反罷和公投戰均不涉及資源排擠，兩黨面對2026九合一大選如何協調讓利，將是未來國民黨主席的重大考驗。民眾黨主席黃國昌今年2月初早早對外宣布，白營2026市議員選戰「每一選區都要提名」，積極擴大全台各縣市影響力。

以台北市為例，民眾黨目前在北市議會共四席，松山、信義、中正、萬華等4區沒有席次，對於藍白兩黨未來可能共同提名，國民黨台北市議員秦慧珠就直言，多席次選舉很難合，不是國民黨「少提幾人」選票就能轉移給民眾黨，如2022年民眾黨在第一選區（北投、士林）提名黃瀞瑩、陳思宇，結果只有黃瀞瑩當選；第五選區（中正、萬華）國民黨議員鍾小平贊同藍白合作，但要連2028立委選舉一起談，「國民黨幫民眾黨議員席次極大化，民眾黨也要幫國民黨立委、總統極大化。」

藍營人士指出，藍白選民結構高度重疊，2026年議員大戰國民黨的優勢選區，也是民眾黨看好的「灘頭堡」。以台北市第三選區松山信義為例，選民結構長期偏藍、反綠，藍委徐巧芯與王鴻薇兩大「吸票機」所留的議員缺額，讓國民黨青年軍滿志剛、發言人楊智伃、李明璇蓄勢待發，藍委費鴻泰前辦公室主任、現任立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮也傳已在牛棚熱身，民眾黨副秘書長許甫則早被黃國昌欽點出戰，藍白人選可說是搶破頭。

該人士分析，從現實來看，欠缺資源的民眾黨無力開疆闢土，全台布局提名人選有可能，但要在某些選區打敗民進黨選將相當困難，「與藍營爭搶選區」成為白營最易行的策略，所謂推出最強人選的機制究竟如何產生？比較全民調或考量政黨動員能力？他直言，2024大選期間，藍白就此爭議點鬧到不可開交，各拿民調堅持不讓，藍白原已談成「侯柯配」，未料柯文哲幕僚心有不甘，硬是撕毀協議，使藍白合告吹。

除了此爭議，也有藍營資深黨務人士指出，藍白兩黨互比民調不限於各自黨員，民進黨可能會鎖定民調進行期間，刻意灌票到較弱的人選上，讓該參選人成為藍白派出的選將，民進黨市議員參選人就能在選戰中取得優勢，增加綠營的勝算。

隨著藍白合成為國民黨主席候選人「必考題」，無論郝龍斌、鄭麗文還是羅智強，都公開展現對藍白合作的正面態度，然而問題從不在藍白「合不合」，而是「怎麼合？」、「誰能合？」基層期盼未來的國民黨魁在思考2026藍白合時，除了設定最終目標「2028力拚政黨輪替」外，也要思考2026年地方選戰提名調和鼎鼐之道，否則不只造成黨內矛盾、分裂，更可能失去國民黨的政黨主體性。