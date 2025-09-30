　
社會 社會焦點 保障人權

「靠北」前女友不倫人夫　阿兵哥PO文公審被判刑3個月

記者黃翊婷／綜合報導

職業軍人阿龍（化名）因情感糾紛與前女友小美（化名）鬧翻，他竟在2024年4月間上網發文「靠北」，控訴小美與已婚同袍發生不倫戀，還公開小美的姓名、軍階等個資，結果反而害自己吃上官司，被桃園地院法官依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲阿龍在臉書發文「靠北」前女友小美，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿龍和小美是前男女朋友關係，他因不滿小美疑似與已婚同袍有不當情感關係，竟在2023年10月至2024年3月間傳訊息給小美，揚言要將這件事情放到網路上公審，接著便在2024年4月間於臉書「靠北長官2024」等社團頁面，以投稿刊登方式控訴小美私生活混亂。

由於阿龍在文章中有附上對話紀錄截圖，導致小美的姓名、職務、軍階及工作調動歷程均「被公開」，生活大受影響，他也因為此事觸法挨告。

桃園地院法官認為，阿龍僅因個人的情感糾紛，就將含有小美個資的對話紀錄截圖接續投稿刊登於臉書，這並非處理情感糾紛的正當方式，他的行為意在貶損小美的人格尊嚴與社會評價，主觀上確實有損害小美利益（資訊隱私及名譽權）的不法意圖。

法官表示，雖然阿龍已經坦承犯行，也有意與小美調解，但雙方對於金額認定有相當差距，所以未能達成調解，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

09/28 全台詐欺最新數據

344 1 7957 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不想回營偽造診斷書　天兵一原因被抓包

陸軍六軍團砲兵吳姓步槍兵去年3月間週日不想收假回營服勤，竟異想天開以修圖軟體「美圖秀秀」修改他人電子檔診斷書請假，向長官稱稱確診流感當天曾就診傳送診斷書請假，長官稽查後察覺有異識破移送桃園憲兵隊，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法聲請簡易判決處刑；桃園地院審結依行使變造準私文書罪，判處有期徒刑4月，可上訴。

桃園地院

