不想回營「美圖秀秀」偽造診斷書　天兵忘了假日未看診被抓包

▲陸軍六軍團吳姓步槍兵去年收假不想回營服勤，竟以「美圖秀秀」修改他人假單。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團砲兵吳姓步槍兵去年3月間週日不想收假回營服勤，竟異想天開以修圖軟體「美圖秀秀」修改他人電子檔診斷書請假，向長官稱稱確診流感當天曾就診傳送診斷書請假，長官稽查後察覺有異識破移送桃園憲兵隊，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法聲請簡易判決處刑；桃園地院審結依行使變造準私文書罪，判處有期徒刑4月，可上訴。

檢警調查，隸屬陸軍六軍團二一砲指部吳姓步槍兵於去年3月10日周日休假，晚間應返營收假時，於桃園住處內意圖免除返營後擔任營門衛哨、應變待命班、安全士官及實彈射擊等勤務，竟將不知情之同僚取得某診所看診證明書，透過「美圖秀秀」修圖軟體改為自己名字、身分證字號、住址，並以「A型流行性感冒」等文字，變造診斷證明書，當日以通訊軟體LINE傳送予所屬長官請假，意圖以詐術免除勤務。

但經部隊所屬長官察覺診所假日應該不看診，經上網求證該診所根本未看診營業後查出上情，並移送桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署複訊時，吳姓砲兵坦承犯行不諱，所屬長官亦指證歷歷，足認被告之自白與事實相符，檢方偵結依違反陸海空軍刑法聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官審酌被告於行為時係現役軍人，卻未能遵守軍紀，竟對部隊長官實施詐術，以此方式免除擔任營門衛哨、應變待命班、安全士官及實彈射擊等勤務，致生損害於部隊對於人員管理之正確性，危害軍隊之戰力，所為甚屬不該，惟念被告犯後坦承犯行，法官審結依行使變造準私文書罪，判處有期徒刑4月，本案仍可上訴。吳姓砲兵亦於同年4月中旬退伍。