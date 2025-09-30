娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸！路人圍捕送辦...惡賊鬼扯「誤傷」

▲桃園市劉姓男子今年4月在大園區某娃娃機店竊取機台內財物後欲逃跑被發現，取出預藏折疊刀劃傷曾姓男子，經路人圍捕制伏轉交警方送辦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年4月間在大園區中山北路上某處娃娃機店，以萬用鎖匙打開機台後竊取機台內之電風扇、行動電源等商品，得手後逃跑時被發現，竟取出預藏折疊刀劃傷聞訊趕來之曾姓男子，經路人圍捕制伏轉交警方送辦；桃檢複訊時，劉男坦承成行竊但否認強盜等犯行，辯稱「折疊刀放在口袋，拉扯不慎掉落劃傷」等語，檢方認為卸詞不予採信，偵結依加重強盜罪嫌起訴。

檢警調查，44歲的劉姓男子於今年4月22日晚間9時許，持預藏折疊刀前往大園中山北路上某處娃娃機店，以萬用鑰匙打開娃娃機台後，竊取機台內之電風扇、行動電源、風衣、折疊椅、捕蚊燈等商品放在隨身包包內，得手後隨即逃離現場。但劉男行竊過程被娃娃機店業者透過監視器查覺後，通知附近機台曾姓男子到場阻止。

未料，曾男到場後見劉男正欲離去，欲返還竊得贓物以息事寧人但遭曾男拒絕，劉男惱羞成怒持預藏折疊刀朝曾男揮刺，導致曾男右前臂撕、右肘與左膝鈍有撕裂傷與挫傷等傷害，劉男隨即趁隙逃逸，路人察覺後上前協助圍捕，報警後待員警到場後當場逮捕送辦。

桃檢複訊時，劉男坦承行竊罪嫌，但矢口否認有何準強盜罪嫌，辯稱「折疊刀放在口袋，可能在拉扯時，不慎劃傷對方」等語，檢方根據警方提供被害曾姓男子醫院診斷證明，傷口呈現直線、連續且深淺相當之完整傷口，應遭惡意劃傷所致，若依拉扯當下身體晃動且施力不均，傷口較可能為穿刺傷外，亦不致如此整齊，檢方認為被告為畏罪卸責之詞，不足採信，被告犯行足可認定，檢方偵結依加重準強盜罪嫌起訴。