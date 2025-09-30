　
地方 地方焦點

桃園本土登革熱新增3例累計4例　市府啟動區級應變中心

▲桃園市衛生局今天公布新增3例本土確診案例，累計共4例，市府啟動區級應變中心，衛生局人員加強個案周邊環境維護。（圖／衛生局提供）

▲桃園市衛生局今天公布新增3例本土確診案例，累計共4例，市府啟動區級應變中心。（圖／衛生局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局今（30）日公布，桃園區新增3例本土登革熱確診個案，其中2例為衛生所擴大採檢主動發現，另1個案則因出現不適症狀就醫通報後採檢確診，發病日介於9月26日至9月27日，桃市今年累計已4例，研判應為社區群聚案件。

▲桃園市府啟動區級應變中心，衛生局稽查人員加強個案周邊環境清潔維護。（圖／衛生局提供）

▲桃園市府啟動區級應變中心，衛生局稽查人員加強個案周邊環境清潔維護。

衛生局指出，確診個案分布於桃園區文中里、龍安里，最近曾至中壢、龜山及八德地區活動。市府立即啟動區級應變中心，對於確診者居住地及工作地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，並加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，以防堵疫情擴散，呼籲民眾留意避免觸法，並應配合主管機關防疫工作，共同維護社區環境及自身健康，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作情形，依照傳染病防治法第67條第1項第3款規定，最高可裁處30萬元罰鍰。

衛生局表示，登革熱潛伏期為3至8天，最長可達14天，呼籲市民應主動檢查家戶及社區環境，落實「巡、倒、清、刷」四步驟：巡視環境、倒掉積水、清除雜物、刷洗容器，特別注意廢棄容器、桶缸甕、花盆底盤、帆布與廢輪胎等孳生源。感染者在病毒血症期（發病前1日至後5日）具傳染力，若遭病媒蚊叮咬，病毒可在蚊體內複製8至12天後，再透過叮咬傳染他人，造成社區疫情。民眾如出現疑似症狀，應立即就醫並接受快篩；醫療院所通報可協助衛生單位及早防治，避免疫情進一步擴散。

▲桃園市衛生局稽查人員加強登革熱確診個案周邊環境維護，避免孳生源。（圖／衛生局提供）

衛生局強調，登革熱常見症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉與關節痠痛及皮疹等，市民可至桃市登革熱NS1快速檢驗合約院所接受檢測，就診時應主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史。相關院所名單可至桃園市政府衛生局網站（https://reurl.cc/pYoVxd）查詢，如有防治疑問，請撥打市民服務熱線1999，或防疫專線：0800-033-355洽詢。

洗錢犯「20秒」8樓衝2樓還暗爽　下秒警追上噴辣椒水緝捕歸案

娃娃機沾行竊持刀傷人逃逸！路人圍捕送辦...惡賊鬼扯「誤傷」

本土登革熱再增4例！桃園爆群聚疫情、宜蘭現首例「感染源待查」

