人妻親吻同事辯沒交往　法官驗證「達深吻程度」判賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與同事阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅在巷子裡摟抱、親吻，小花甚至將人帶回家中發生性行為，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雖然小花和阿哲均否認交往、發生性行為，但承認有過摟抱、親吻等行為，日前被桃園地院法官判處應連帶賠償30萬元給人夫。

▲人夫控訴，妻子小花與同事阿哲發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花和阿哲是同事關係，阿哲明知小花已婚，兩人仍自今年2月起發展出密切交往關係，不僅在下班之後前往偏僻巷弄摟抱、親吻，甚至發生過多次性行為，其中1次的地點就在他與小花的家中，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

對於上述指控，阿哲不否認曾與小花牽手、摟抱及親吻，但強調兩人沒有交往，也沒有發生過性行為；他還反過來控訴人夫與小花婚後感情不睦，早已分房睡，人夫甚至有家暴行為，夫妻之間的感情早已破裂。

小花同樣不否認曾與阿哲牽手、摟抱及親吻，但也強調兩人之間是清白的，並反過來要求丈夫應對自己的主張負起舉證責任。

桃園地院法官表示，人夫對於自己的主張，有提出小花與阿哲牽手、摟抱及親吻的錄影檔案、相關畫面截圖資料為證，從這些證據中可知，兩人的關係已經進展至嘴對嘴深吻的程度，屬於不正當男女交往的情侶關係，兩人辯稱未曾交往，顯然是臨訟卸責之詞，不足採信。

此外，法官指出，雖然此案查無小花與阿哲曾發生性行為的證據，但阿哲不否認早已知曉小花的婚姻關係，況且從他的辯詞中也可以知道，他對小花的婚姻狀態有相當程度的了解，由此可見，他是在明知小花已婚的情況之下，仍做出牽手、摟抱及親吻等行為，確實侵害到人夫的權益，最終判阿哲與小花應連帶賠償人夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。