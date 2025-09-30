洗錢犯「20秒」8樓衝2樓還暗爽　下秒警追上噴辣椒水緝捕歸案

▲桃園警分局昨天下午在轄區中埔一街某社區查察邱姓詐欺通緝犯時，邱假意配合，卻從8樓往樓下狂奔，仍被員警以辣椒水噴灑痛苦睜不開眼。（圖／桃園警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（29）日下午在桃園區中埔一街某社區查察邱姓通緝犯，邱假意配合員警查緝，卻沿樓梯突然從8樓往樓下狂奔，短短20幾秒從8樓逃至2樓，自以為成功甩開員警時一度發出歡呼聲，下秒被尾隨員警噴灑辣椒水，痛苦地睜不開眼睛，乖乖配合員警逮捕辯稱「不敢再跑了」，員警配合支援警力將邱解送桃園地檢署歸案。

桃園警方指出，昨天下午4時30分許，埔子派出所警員楊修銓執行社區重點查察勤務，在中埔一街某社區前往27歲邱姓男子（洗錢防制法案件遭發布通緝）8樓住處訪查，其家人配合員警臨檢應門，員警發現邱男正在家中，立即說明通緝狀況，並請其配合。

▲桃園警分局員警昨天下午在中埔一街某社區查察邱姓通緝犯，邱從8樓往樓下狂奔，仍被員警以辣椒水噴灑制服，員警依法解送歸案。（圖／桃園警方提供）

邱男則向家人抱怨為何要開門，假意配合員警稽查出門，在家門前卻突然拔腿往樓下狂奔，員警立即尾隨追捕，邱男沿樓梯往下快步逃竄，僅20幾秒由8樓逃至2樓，正以為自己成功甩開員警追緝發出歡呼聲時，員警隨後追來將其一把按住，邱男掙扎欲起身逃逸，員警立即噴灑辣椒水防止逃竄，邱男被辣椒水嗆得睜不開眼睛，當場表示「不敢再跑了」，乖乖配合員警逮捕，配合支援警力到場依法解送桃園地檢署歸案。