　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

▲▼參加國民黨主席競選的郝龍斌，30日舉辦咖啡會凝聚支持者的向心力。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌今（30日）前往烘焙者咖啡萬時旗艦廠與青年座談，被問到如何與青年世代連結，郝龍斌提出，現在AI很方便，未來會複製台北市1999專線經驗，建立Line熱線聽取基層聲音；他也說，國民黨目前已沒有錢，未來繼續內造化改革，因此將來地方黨部將由縣市首長、立委及縣市議員來負責。

青年關切國民黨將來該如何給年輕人舞台，郝龍斌說他擔任主席一定會讓年輕人變成重要戰力，會做青年培訓與選拔，讓青年可以去參選、政府機關擔任行政工作，黨主席就是要做青年的最大後盾，給他舞台、資源，讓他們充分發揮。

郝龍斌指出，國民黨要接地氣且與時俱進，自己會複製過去在台北市政府1999專線的經驗，將來會有個搜集所有訊息的管道，建立Line熱線，用AI來彙整黨員意見，來了解社會脈動跟青年問題。

郝龍斌也談到黨的組織改造與文化改造，要讓國民黨跟時代脫節的文化改過來，組強而有力的戰鬥團體，將來黨主席不是一言堂，一定是集體領導，黨中央、立院與智庫會成為強有力的團隊，縣市長也會組成聯合匯報；不過，他也強調國民黨沒錢，必須重用公職人員，將來地方黨部就會由縣市首長、立委、縣市議員來負責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失智症婦人遭騙1.6億！　房產都被抵押
輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
快訊／氣象署發布太空天氣警示　影響約15小時
快訊／40歲「動漫女神」生了！兩手緊抱雙胞胎
「羊膜穿刺權威」挨告！夫妻控孩子帶聽障基因　求償200萬吞敗
潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵：是就立委關心災區來回答

潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

比照921震災！林岱樺籲賴清德對花蓮頒布緊急命令　設重建委員會

國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

快訊／黃國昌狗仔集團偷拍受害者之一　林右昌曝嚴重處：太離譜了

輝達新壽北士科土地解方3劇本全卡關　傳新壽喊價140億解約金

綠黨團「釋殺傷力消息」對話外流　張惇涵：是就立委關心災區來回答

潛艦國造推手黃曙光請辭國安諮委　黃珊珊曝：家裡有些事

國軍破萬人次救災光復鄉　顧立雄：有信心中秋前完成民宅清淤

因應缺工與原物料上漲！新北紓困營建業　建照今起自動展延2年

顧立雄：海鯤號潛航的前置準備進度落後　11月完成交艦有挑戰性

快訊／花蓮捐款破5億「6天達標史上最快」　賑災基金會：募款持續

永慶加盟四品牌「高雄經管會」號召逾300店舉辦捐血活動　攜手租賃公會募得711袋血袋

擾民惹人怨！習近平「反悔包棟酒店」沒付違約金　韓新人婚宴遭取消

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

見媽媽被沖走...阿伯尋母6天「自責問1句」　網難過：一定會找到的

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

萬波島嶼紅茶10/1漲價　9款飲品貴5元

毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

做災戶和鏟子超人的後盾！彰化環保局出動3車5人　挺進災區清淤

等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

【影片打臉】縣府稱徐榛蔚助民眾脫困...被拍到「轉頭就走」

政治熱門新聞

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

公館圓環拆除後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

公館圓環塞爆　蔣萬安：用路人要熟悉路型

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團態度曝

議長為詐領助理費拜會！傅崐萁喊「一定坐下談」　綠黨團態度曝

近期爆出多件中央、地方民代詐領助理費案，全國地方正副議長聯誼會今（30日）特別到立法院，向藍綠白黨團陳情，希望可以修法，將助理費視為實質補貼。國民黨團總召傅崐萁接下陳情並表示，立法院未來一定會坐下來談，務實看待此一歷史共業。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，包括政治文化、問政進行方式，以及整個法制度都可以做個通盤的檢討。

公館圓環拆除首上班日！陳學聖秀影片讚好開　網友：明天8點看看

公館圓環拆除首上班日！陳學聖秀影片讚好開　網友：明天8點看看

假帳號稱「連戰之子李德維挺鄭麗文」　連勝文傻眼：愚蠢的助選方式

假帳號稱「連戰之子李德維挺鄭麗文」　連勝文傻眼：愚蠢的助選方式

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人全緩刑　基檢研議是否上訴

罷免連署涉造假！國民黨前主委等7人全緩刑　基檢研議是否上訴

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

鄭麗文親拜會　李鴻源：未來有需要很樂意協助

關鍵字：

國民黨黨主席選舉郝龍斌青年

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面