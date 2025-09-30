國民黨繼續內造化改革　郝龍斌：地方黨部主委將由黨公職兼任

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌今（30日）前往烘焙者咖啡萬時旗艦廠與青年座談，被問到如何與青年世代連結，郝龍斌提出，現在AI很方便，未來會複製台北市1999專線經驗，建立Line熱線聽取基層聲音；他也說，國民黨目前已沒有錢，未來繼續內造化改革，因此將來地方黨部將由縣市首長、立委及縣市議員來負責。

青年關切國民黨將來該如何給年輕人舞台，郝龍斌說他擔任主席一定會讓年輕人變成重要戰力，會做青年培訓與選拔，讓青年可以去參選、政府機關擔任行政工作，黨主席就是要做青年的最大後盾，給他舞台、資源，讓他們充分發揮。

郝龍斌指出，國民黨要接地氣且與時俱進，自己會複製過去在台北市政府1999專線的經驗，將來會有個搜集所有訊息的管道，建立Line熱線，用AI來彙整黨員意見，來了解社會脈動跟青年問題。

郝龍斌也談到黨的組織改造與文化改造，要讓國民黨跟時代脫節的文化改過來，組強而有力的戰鬥團體，將來黨主席不是一言堂，一定是集體領導，黨中央、立院與智庫會成為強有力的團隊，縣市長也會組成聯合匯報；不過，他也強調國民黨沒錢，必須重用公職人員，將來地方黨部就會由縣市首長、立委、縣市議員來負責。